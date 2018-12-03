Приемная «Единой России» взяла на контроль вопрос по лесу, срубленному под Уссурийском

Местные жители пожаловались на то, что сотни кубометров брошенной древесины гниют в местном лесничестве
Общество 17:05
Секретарь регионального отделения ЕР, член Совета Федерации от Приморья Людмила Талабаева. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

3 декабря, PrimaMedia. Местные жители обратились с жалобой в региональную общественную приемную партии в Приморском крае в Единый день прием граждан, который организовала "Единая Россия" 1 декабря. Суть вопроса – арендатор лесного участка в Уссурийском лесничестве заготовил сотни кубометров древесины и бросил, уже больше 2 лет она лежит на территории и гниет. Региональная общественная приемная партии подключилась к решению вопроса, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

Как рассказали на приеме граждан, заготавливает древесину на участке ООО "Терминал-ДВ" — компания арендовала лесную деляну в 2008 году. Арендатор должен вывезти срубленный лес. Но как получилось, что заготовленное дерево не использовано и почему ответственные лица не торопятся прилечь к ответственности юрлицо? В конце марта здесь уже проходила внеплановая проверка по соблюдению правил пожарной безопасности, однако нарушений обнаружено не было.

По словам заявителей, все обращения к чиновникам тщетны, с ответами там не торопятся. "Идет уже третий месяц, как мы пишем, а реакции нет. На этом участке было много нарушений, но ни одного протокола не оформлено. Хотя проходила внеплановая проверка по пожарной безопасности", — рассказали инициаторы обращения секретарю регионального отделения ЕР, члену Совета Федерации от Приморья Людмиле Талабаевой.

Прием граждан

Прием граждан. Фото: пресс-служба партии "Единая России"

"Мы выделяем из федерального бюджета миллиарды на противопожарные мероприятия по защите лесов. На эти деньги можно было и мосты, и детские сады построить в Приморье. Это безобразие!" — сказала Людмила Талабаева.

Она также отметила, что многие жители приморской глубинки не могут купить дрова, в то время как на участках, отданных в аренду, лежит и гниет невостребованная пользователем древесина. И такая ситуация не единична. "Практику с нерациональным использованием лесного фонда нужно прекратить. С нерадивыми арендаторами – поступать по закону", — подчеркнула единоросс.

По итогам беседы было решено, что уже на это неделе специалисты проведут проверку на месте. Если факты, изложенные в обращении граждан, подтвердятся, компанию привлекут к административной ответственности сразу по двум статьям – за нарушение санитарных условий правил заготовки леса и за нарушение условий договора аренды.

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