Судостроительный комплекс «Звезда» - новый ориентир экономики Дальнего Востока

Обновленная верфь задает темп развитию промышленности и инфраструктуры в Большом Камне

Судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне. Фото: ИА PrimaMedia

3 декабря, PrimaMedia. Экономика Приморья исторически была связана с портами, и долгое время всецело зависела от того, сколько грузов проходило через них. Порты Владивостока, Находки, Врангеля, Посьета, Зарубино и сегодня являются основными налогоплательщиками края. И все же с появлением мощного судостроительного комплекса "Звезда" Приморье получило шанс прославиться не только как портовый регион, но и как новый центр судостроительной промышленности страны, и даже посоперничать на этой ниве с Санкт-Петербургом. Обновленная судоверфь в Большом Камне, прежде занимавшаяся только ремонтом кораблей и подводных лодок, теперь бурно развивается и расширяет спектр своих возможностей. Одновременно вокруг нее формируется новый кластер предприятий.

От обслуживания подводных лодок к строительству танкеров

Дальневосточный завод "Звезда", основанный в городе Большой Камень в 1954 году, ведет отсчет своего обновления с сентября 2016 года, когда была построена первая очередь судостроительного комплекса. Предприятие радикально изменилось, обретя производственные мощности для выпуска гражданских судов размером вплоть до танкеров с водоизмещением 80-120 тысяч тонн. Суда такого типа до сих пор в России не выпускались. Танкеры, скорость которых составляет около 27 км в час, или, в морских терминах, 15 узлов, востребованы для перевозки нефти. Они должны идеально вписываться в параметры гаваней и каналов стран-экспортеров нефти – Ирана, Ирака, ОАЭ, Эквадора, Алжира и других. Спрос на такие суда всегда остается высоким. Несколько российских компаний объединились в консорциум, чтобы создать в Приморье гигантское предприятие, способное строить танкеры. Основную часть расходов взяла на себя корпорация "Роснефть".

В 2017 году на судоверфи в Большом Камне был запущен в эксплуатацию открытый достроечный стапель площадью 12 гектаров, ставший лидером среди российских верфей по суммарной грузоподъемности. Четыре башенных крана, установленных на нем, могут поднимать грузы до 100 тонн, еще два крана козлового типа рассчитаны на грузы 320 тонн, а самый большой в России кран типа "Голиаф" может похвастаться грузоподъемностью 1 200 тонн. К слову, на существующих российских судоверфях максимальная грузоподъемность кранов не превышает 500 тонн. "Голиаф" возвышается на 110 метров, ширина его пролета составляет 230 метров и сопоставима с шириной поля московского стадиона "Олимпийский".

Судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне. Фото: ИА PrimaMedia Судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне. Фото: ИА PrimaMedia Судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне. Фото: ИА PrimaMedia Судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне. Фото: ИА PrimaMedia Судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне. Фото: ИА PrimaMedia Судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне. Фото: ИА PrimaMedia Судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне. Фото: ИА PrimaMedia Судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 8

Летом 2018 года в Большой Камень прибыл транспортно-передаточный плавучий док, один из ключевых элементов верфи. Он позволит спускать со стапеля на воду крупногабаритные суда длиной 300 метров и шириной более 50 метров со спусковой массой до 40 000 тонн и дедвейтом до 350 000 тонн, а также объектов морской техники, в частности, буровых платформ и их элементов. К 2024 году на "Звезде" планируется возвести сухой док, тоже самый крупный в России. В нём будут строиться буровые платформы, супертанкеры, газовозы, суда снабжения и другие виды морской техники, в том числе для работы в Арктике. Новые ледоколы, построенные в Приморье, позволят более интенсивно осваивать Северный морской путь.

Танкеры на "Звезде" уже начали запускать в производство. Закладка двух первых таких судов состоялась в сентябре нынешнего года во время визита в Приморье президента РФ Владимира Путина. 15 ноября прошла церемония резки металла для второго танкера класса "Афрамакс" – событие, которое означает начало серийного производства крупнотоннажных судов. Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин в ходе церемонии отметил, что начало выпуска российских танкеров является показателем роста технологического, производственного, кадрового потенциала судостроительной промышленности и направлено на сохранение национальной безопасности и независимости.

В ближайшие годы ССК "Звезда" сможет составить конкуренцию мировым производителям, да и в России судостроительные производства такого масштаба вряд ли появятся в обозримом будущем.

Работать на "Звезде" хотят специалисты со всей России

Эксперты считают СКК "Звезда" проектом, поистине бесценным для Дальнего Востока. Судостроительный кластер и развитие сопутствующей инфраструктуры гарантирует тысячи рабочих мест как для приморцев, так и для специалистов из других регионов – желающих работать на "Звезде" хватает. Квалифицированные сотрудники приезжают в Большой Камень со всей страны. Сейчас на ССК "Звезда" трудится около 1500 человек, 87% из них — дальневосточники. В этом году предприятие готовится пригласить на работу еще около 2 тысяч человек. Развитие завода "Звезда" решает важную социальную задачу — закрепить приморцев в регионе, уменьшить отток квалифицированных кадров и привлечь новые. В Большом Камне уровень безработицы один из самых низких по краю — 0,6%. Проект развития СКК "Звезда" предполагает, что до 2024 года здесь будет создано от 6,5 до 7 тысяч рабочих мест. Сейчас на стройках верфи работают около 10 тысяч человек, а в штате — тысяча. По данным экономистов, одно рабочее место судостроителя служит поводом для создания семи вспомогательных. То есть, налицо мультипликативный эффект производства. Если на "Звезде" будут работать 10 тысяч сотрудников, то в орбиту их деятельности окажутся вовлечены еще 70 тысяч.

Судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне. Фото: ИА PrimaMedia Судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне. Фото: ИА PrimaMedia Судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Уже сегодня большекаменский судостроительный комплекс "Звезда" входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Приморья, а после выхода на проектную мощность он станет ключевым донором приморской и даже дальневосточной экономики. По прогнозам аналитиков, через 15 лет ежегодные налоговые платежи предприятия составят 41 млрд рублей.

Вице-губернатор Приморья Константин Богданенко на одной из конференций с участием инвесторов отметил, что "Звезда" постепенно станет центром промышленности для всего региона: судостроительному заводу понадобится огромное количество комплектующих, электроприборов, предметов быта для оснащения кораблей. Возить это из других регионов дорого, поэтому актуальным становится запуск сопутствующих производств рядом с заводом. Поэтому вокруг "Звезды" будет создан индустриальный парк – второй в регионе наряду с уже действующим технопарком "Русский".

Центр российского судостроения из Петербурга сместится в Большой Камень

Эксперты уверены, что именно "Звезда" станет новым центром российского судостроения, потеснив Санкт-Петербург. На полях Восточного экономического форума в нынешнем году этот вопрос был предметом дискуссий топ-менеджеров крупных судостроительных и судоремонтных компаний. В пользу тезиса о смещении центра судостроительной отрасли говорит ряд аргументов: удобное логистическое положение Большого Камня, мощная судостроительная школа, ведущая историю от первых профессионалов "Дальзавода", темпы инвестирования. Депутат Госдумы от Приморья Владимир Новиков придерживается такого мнения.

"Я думаю, что после окончания строительства центр судостроения России вполне может сместиться из Санкт-Петербурга в Приморье. Возможно, произойдет разделение по направлениям. Наша верфь, поскольку она новая, будет мощнее и технологичнее, чем верфь в Санкт-Петербурге", — считает он.

Что касается экономического развития, то выиграть от создания судоверфи должен не только Приморский край, но и весь Дальний Восток. Проект станет якорным для региона – ведь он предполагает хорошие условия для обучения молодежи, рабочие места, налоги в бюджет Приморья, строительство жилья и социальных объектов.

"Мы должны сделать так, чтобы весь период строительства и вплоть до окончания люди, проживающие в Большом Камне, и те, кто будет работать на предприятии, жили в комфорте и полном достатке, и только радовались от такого масштабного строительства", – говорит Владимир Новиков.