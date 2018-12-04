Азиатско-Тихоокеанский банк расширил линейку карт тарифного плана «Кошелек»

Теперь клиенты банка могут оформить карту платежной системы MasterCard Standard как в рублях, так и в валюте
Общество 09:05

4 декабря, PrimaMedia. АТБ расширил с 1 декабря линейку карт тарифных планов "Кошелек", "Большой кошелек" и "Валютный кошелек". Теперь клиенты могут получить не только карты платежной системы Visa и Мир, но и MasterCard. Азиатско-Тихоокеанский банк выпускает карты MasterCard Gold и MasterCard Standard как в рублях, так и в валюте.

"Мы выпускаем любые типы международных карт Visa, MasterCard, для любых потребностей клиента. Например, для тех, кто часто бывает за границей или только собирается посетить другие страны, мы предлагаем оформить карты платежной системы MasterСard. Они более выгодны при расчетах в других валютах за рубежом, так как по ним нет дополнительной комиссии — 2% за конверсию валют", — отметил директор банка по розничному бизнесу Александр Парамонов.

MasterCard является международной платёжной системой, транснациональной финансовой корпорацией, объединяющей 22 тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира.

Для всех держателей карт MasterCard предусмотрены бонусные программы, дополнительные привилегии, акции и скидки.

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