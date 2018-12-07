Успеть до Нового Года: семь обязательных дел декабря – без пробок и очередей

Как провести это время с пользой, комфортом и даже с выгодой

Новогодний декор. Фото: ИА PrimaMedia

7 декабря, PrimaMedia. Декабрь – самый короткий месяц в году. Почему? Потому что Новый Год, и в эти дни нужно успеть решить текущие вопросы, закончить отложенные дела и подумать о будущем. Проблема же здесь в одном: конец года всегда приходит внезапно и для всех, от чего в магазинах, банках и госучреждениях — очереди, а дороги превращаются в одну большую пробку. Редакция ИА PrimaMedia рассказывает о том, как можно все успеть, сохранить хорошее настроение и даже получить приятную выгоду. Для реализации нашего лайфхака понадобится только ваша банковская карта Сбербанка и немного времени на каждый пункт из списка.



Голуби на скамейке. Фото: ИА PrimaMedia

Решаем вопросы с государством

"В Новый Год без долгов" — это не пустой звук, будь вы частное лицо или же предприниматель. Для тех, кто накопил штрафы и налоги – то есть долги перед государством — сейчас самое время расплатиться. На портале госуслуг можно посмотреть свои задолженности по налогам и штрафам, а в приложении "Сбербанк Онлайн" пройти легкую регистрацию, если у вас еще нет своего аккаунта на госуслугах. Удобно то, что пароль и название аккаунтов у Банка и госуслуг будут одинаковыми, так что не забудешь.

Банковской картой легко оплатить все задолженности, не потребуется бежать в Налоговую службу или стоять у кассы с огромной очередью. Кроме того, Сбербанк никаких комиссий при оплате государственных платежей не берет.

Раздай долги=поздравь знакомых

Со штрафами и налогами мы разобрались. А помните, у коллеги в конце августа заняли 300 рублей на ланч, когда забыли кошелек в офисе? Пора, пора вернуть! Бежать снимать "наличку" с карты смысла нет. Можно сделать перевод в личном кабинете или же в смартфоне и отправить стикер с котиком и цветочками в качестве извинений за задержку, а лучше – новогоднее поздравление. Ведь летом 2018 года в приложении "Сбербанк Онлайн" появилась возможность не только оплачивать счета, но и общаться. Теперь можно каждому пользователю отправить фирменный стикер или открытку вместе с переводом – причем выбрать открытку можно из галереи Сбербанка, а можно использовать собственное изображение.



Конфетти. Фото: ИА PrimaMedia

Куда же без оплаты ЖКХ?

Перед тем, как отправиться в Таиланд или еще куда за границу на новогодние праздники, нужно убедиться, что на границе вас точно пропустят. Ведь если у туриста есть долги свыше 30 тысяч рублей — за услуги ЖКХ, например — то его могут не выпустить за рубеж.

Проще всего решить вопрос с оплатой "коммуналки" функцией "Автоплатеж". Ежемесячно банк будет предлагать произвести оплату с банковской карты за коммунальные и/или другие услуги, "подгрузив" сумму от поставщика услуг. Вам останется только подтвердить платеж смс-кой, либо отказаться. Также сегодня счета легко оплачивать с QR-кодом, просто отсканировав его в приложении, дальше останется только нажать "Продолжить" и оплатить.

Так что, используя банковскую карту и сервисы Сбербанка, никуда ходить и нигде стоять нам не придется. Время – деньги, а банковская карта помогает и экономить, и следить за своими расходами в приложении "Сбербанк Онлайн".



Сбербанк. Фото: ИА PrimaMedia

Новый Год зовет в дорогу

Убедились, что на границе проблем не возникнет? В тур! Из основного, что необходимо туристу — билеты, гостиница, страховка. Для держателей классической банковской карты коллаборации Сбербанка и "Аэрофлота" покупка билетов будет особенно приятной – за каждые потраченные 60 рублей начисляется 1 миля (для владельцев золотой карты Аэрофлот – 1,5 мили, а платиновой – 2 мили). Накопленные мили можно потратить на перелет, проживание или аренду автомобиля.

Этой же картой можно смело расплачиваться за рубежом, Сбербанк работает с платежными системами Mastercard и Visa, которым рады практически в любой стране мира. Не придется, как в 2000-х, носить сумку с пачкой наличных денег — и переживать, переживать, переживать. В 2018-м можно даже не брать карту с собой, если она привязана к функции мобильных платежей. Нужно только выбрать подходящий вам apple pay, samsung pay или google pay и оплачивать покупки, просто приложив смартфон к терминалу.

Те, кто использует другие карты Сбербанка и копит бонусы "Спасибо" от банка — может сэкономить до 99% на покупке билета. Копить их легко: нужно просто зарегистрироваться в программе "Спасибо от Сбербанка", оплачивать покупки в магазинах банковской картой, а партнеры программы начислят за это бонусы. Каждое "Спасибо" равно одному рублю, которым можно расплатиться за трэвел-туры, продукты, книги, одежду и многие другие товары.



Елочная игрушка. Фото: ИА PrimaMedia

Хороший кредит – партнерский кредит

Предположим, что после всех обязательных трат денег хватает только на поездку к родственникам в деревню или же в Арсеньев — покататься на лыжах. А хочется, допустим, в Москву. Или жена присмотрела на Новый год "яблочный" смартфон последней модели. И дочка — тоже.

Все это – решаемо. Тем более что для тех, у кого карта от Сбербанка является зарплатной, банк предлагает особые условия: кредитная заявка рассматривается быстро, пакет документов минимальный, а к Новому Году Сбербанк традиционно снизил ставки на потребительские кредиты. Особое предложение действует до 31 января, это кредит "Новогодний". Кстати, срок кредитования банк продлил до 7 лет, что позволит уменьшить сумму ежемесячного платежа.

Если же понадобится небольшая сумма, которую вы сможете быстро отдать, то лучше завести кредитную карту Сбербанка. При грамотном использовании можно оплачивать покупки и не платить проценты вовсе. Если у банка уже имеется для вас предложение по кредитной карте, то за обслуживание вам платить не придется – приятный бонус для постоянных клиентов.

Вносить ежемесячные платежи и по карте, и по потребительскому кредиту можно, кстати, в уже знакомом нам приложении "Сбербанк Онлайн".

Подарков много не бывает

С самыми близкими мы – в хорошем смысле! — разобрались. Но осталась бабушка в Подмосковье, близкие друзья из Владивостока и несколько коллег, о которых мы забывать тоже не будем. Тем более что банковская карта поможет нам и здесь. Чтобы не стоять в праздничных очередях, проще всего заказать подарки в офис или домой, к тому же онлайн-магазины часто устраивают новогодние распродажи. Оплатить подарки можно прямо на сайте или, если сомневаетесь в выборе, вызвать курьера с товарами и онлайн-терминалом.



Новый год. Фото: ИА PrimaMedia

И немного – для себя;)

Подарок для самого важного человека – то есть себя – иногда стоит дороже, чем для всех родственников и друзей вместе взятых. И это факт, который нужно просто признать.

Тем более что накопить на машину или новую модель фотоаппарата стало легче с банковской картой и "Сбербанком Онлайн". В приложении есть функция "Копилка", которая будет откладывать определенную сумму на вашу цель.

Есть несколько вариантов, как будет копиться нужная сумма: перечисление фиксированной суммы либо процент от зачисления. Например, 10-го числа каждого месяца вам приходит зарплата, и если установить фиксированную сумму, то в определенную вами дату определенная вами сумма будет перечисляться на сберегательный счет. Во втором варианте в копилку будет уходить заранее установленный процент от поступающей на карту суммы: если в январе приходила зарплата, скажем, в 35 тысяч рублей, а в марте ее увеличили до 40 тысяч, то и сумма отчисления пропорционально увеличится.

P.S. Наличие банковской карты помогает сэкономить время не только в декабре, ведь оплачивать счета и делать покупки в Интернете приходится круглый год. Оформить ту или иную карту от "Сбербанка" довольно просто – ее можно заказать на сайте, а получить уже в ближайшее время в удобном для вас офисе. Также банк предлагает "Виртуальную карту", которая оформляется в личном кабинете "Сбербанка Онлайн" всего за пару минут. Главное ее преимущество – бесплатное обслуживание, потому что физической карты нет, она существует только виртуально, при этом ее можно привязать к смартфону и оплачивать покупки, как и любой пластиковой картой.