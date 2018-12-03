Александру Захарову, Павлу Курманову и Виктору Тарабарину удалось пообщаться с ребятами из Юнармии

Три школы Уссурийска посетила команда проекта "Равнение на защитников Отечества". Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморского края

3 декабря, PrimaMedia. Неделя команды проекта "Равнение на защитников Отечества" началась с посещения школ 131, 133, 134 города Уссурийска. Александру Захарову, Павлу Курманову и Виктору Тарабарину удалось пообщаться с ребятами из Юнармии, сообщили ИА PrimaMedia в Федерации кикбоксинга Приморского края.

Школьники расспрашивали о спортивной жизни двукратного чемпиона мира и Европы Александра Захарова, как проходят тренировки, сколько усилий необходимо прикладывать, чтобы оставаться на вершине. Главное, как отметил Александр Захаров, чтобы у ребят появились цели и мотивация.

Три школы Уссурийска посетила команда проекта «Равнение на защитников Отечества». Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморского края Три школы Уссурийска посетила команда проекта «Равнение на защитников Отечества». Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморского края 1 / 2

Вторая часть беседы была посвящена более серьезным вещам. Представитель Общественной палаты Приморского края Павел Курманов рассказал про терроризм, про опасность социальных сетей, когда не знаешь наверняка, с кем общаешься по ту сторону экрана, а также о важности внимательного отношения к окружающим людям и близким.

В каждой школе участникам встречи вручили памятные подарки — спортивный инвентарь для занятий спортом.

Три школы Уссурийска посетила команда проекта «Равнение на защитников Отечества». Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморского края Три школы Уссурийска посетила команда проекта «Равнение на защитников Отечества». Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморского края 1 / 2

"Уже не первый раз проводим встречи такого рода, но каждый раз мне радостно видеть счастливые лица детей и их неподдельный интерес к спорту. Хотелось бы поблагодарить инициатора проекта — команду Приморья", — сказал президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин.