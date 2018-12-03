Концерты и творческие встречи подарил жителям Находки гастрольный тур «Приморье-80»

Горячими аплодисментами встретили зрители Екатерину Шаврину

Концерты и творческие встречи подарил жителям Находки большой гастрольный тур "Приморье-80". Фото: пресс-служба администрации Находки

3 декабря, PrimaMedia. Концерт народной артистки России Екатерины Шавриной, посвящённый 80-летию Приморского края, прошел в Доме культуры микрорайона Врангель. С приветственным словом к жителям Находки обратилась депутат Государственной думы РФ Виктория Николаева. В торжественной обстановке она вручила Благодарственные письма в честь 80-летия Приморского края находкинцам, имеющим активную гражданскую позицию, за большой вклад в развитие региона, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

Горячими аплодисментами встретили зрители Екатерину Шаврину – исполнительницу русских народных песен. Выступления певицы всегда наполнены особой энергией, дарят поклонникам её таланта не только удовольствие от встречи с лучшими вокальными произведениями народного творчества, но и хорошее настроение, заряд оптимизма.

Кроме того, творческая встреча с народным артистом России, актёром театра и кино Сергеем Степанченко прошла с аншлагом в находкинском филиале Приморского колледжа искусств. Зрители увидели отрывки из кинофильмов с участием актёра, задали ему вопросы о творческом пути. Сергей Степанченко покорил присутствующих, исполнив под гитару песни из известных спектаклей. Впереди у жителей Находки ещё одна интересная встреча в рамках большого гастрольного тура. 9 декабря, в 18.00, в муниципальном доме молодёжи состоится концерт рок-группы Стаса Намина "Цветы".