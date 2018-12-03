Центр Владивостока и Золотой мост сковали пробки из-за скользких дорог и ДТП

Сервис Яндекс.Пробки оценивает заторы в 8 баллов
Происшествия 18:15
Пробки во Владивостоке. Фото: принтскрин с сервиса Яндекс.Пробки

3 декабря, PrimaMedia. Сильные пробки, вызванные скользкими дорогами и ДТП, сковали основные транспортные артерии Владивостока. В настоящее время наивысший "красный" уровень заторов наблюдается на центральных улицах города, Золотом мосту, Луговой, Баляева и проспекте 100 лет Владивостоку, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сервис Яндекс,Пробки.

По прогнозу синоптиков, начавшийся во второй половине дня дождь усилится ночью, а к утру вторника температура в городе может понизиться до -1...-3 °С. Это повлечет за собой опасные гололедные явления.

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