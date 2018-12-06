Медиахолдинг PrimaMedia открыл представительство в Республике Корея

Информационное взаимодействие между СМИ должно стать «десятым мостом» между странами-партнерами, уверены в российском медиахолдинге

Сотрудничество Российской Федерации и Республики Корея. Фото: пресс-служба АПК

6 декабря, PrimaMedia. Представительство медиахолдинга PrimaMedia в Республике Корея (со штаб-квартирой в Пусане) начало свою работу в декабре этого года. Содействие и поддержку в открытии PrimaMediaKorea мультирегиональному российскому холдингу оказали Международный конгресс промышленников и предпринимателей (МКПП), объединяющий деловые союзы из 28 стран Азии и Европы, а также лично президент МКПП Артем Чайка и представитель МКПП в Азиатско-Тихоокеанском регионе Евгений Русецкий.По оценке руководства PrimaMedia, развитие информационного и коммуникационного взаимодействия между СМИ, деловыми кругами и общественными организациями двух стран станет "десятым мостом" сотрудничества между РФ и Республикой Корея.

— Средства массовой информации в России и Южной Корее имеют большое значение для развития сотрудничества – с помощью обмена новостями и медиа-контентом, налаживания культурных, общественных и бизнес-коммуникаций, — сообщил исполнительный директор PrimaMedia Алексей Мигунов. – Наш холдинг, представленный, в том числе, в дальневосточных регионах РФ, во взаимовыгодном взаимодействии с которыми наиболее сильно заинтересована сегодня Республика Корея, просто не мог не принять участие в этих процессах. Создание представительства, я уверен, было неизбежным, наша задача – стать настоящим "десятым мостом" между нашими странами, полноценным дополнением к тем "девяти мостам", которые президент Республики Корея Мун Чжэ Ин ранее предложил нашему президенту.

Напомним, что на III Восточном экономическом форуме (2017 год, Владивосток, остров Русский) президент Республики Корея Мун Чжэ Ин предложил Владимиру Путину концепцию "девяти мостов" в сотрудничестве двух стран. Основными "мостами" в сотрудничестве стороны согласились считать проекты в сфере поставок природного газа, развития транспортной инфраструктуры (железные дороги, морские порты), энергетики, судостроения, совместной эксплуатации арктического Северного морского пути, трудовой занятости, сельского хозяйства и рыболовства.

Выбор Пусана в качестве места расположения представительства медиахолдинга PrimaMedia объясняется тем, что сегодня крупный промышленный и логистический центр на восточном побережье Корейского полуострова является основным "окном" Южной Кореи в российский Дальний Восток, здесь генерируется основной поток экономического, культурного и информационного обмена, прокомментировал Алексей Мигунов.

— Наши первоочередные задачи – организация сотрудничества корейского медиа-сообщества с медиахолдингом, взаимообмен новостями и медиа-контентом в областях экономики, культуры и социальной деятельности. Также в ближайших планах — подготовка и проведение семинаров, конференций, других мероприятий в области экономики, промышленности, культуры с участием общественных и государственных организаций наших двух стран, — сообщил исполнительный директор PrimaMedia.

Отметим, что главой представительства медиахолдинга назначен известный южнокорейский журналист Мун Кён Чжун – лауреат престижных Корейской журналистской премии и Премии Nikkei Media, в недавнем прошлом главный редактор газеты Geoje Times.

Презентация PrimaMediaKorea состоялась 21 ноября в Пусане на площадке Международной выставке судостроения, мореходства и морского оборудования KORMARINE 2018. Содействие и поддержку в организации представительства в Республике Корея российскому медиахолдингу оказал Международный конгресс промышленников и предпринимателей.

Справка: Международный конгресс промышленников и предпринимателей (МКПП) – общественная, неправительственная организация, созданная в феврале 1992 года по инициативе национальных структур деловых кругов из Российской Федерации, государств СНГ, Европы и Азии. В настоящее время МКПП объединяет деловые союзы промышленников и предпринимателей, а также организации работодателей из 28 стран Европы и Азии.

От ИА PrimaMedia также напомним, что в принятой на I Российско-Корейском форуме межрегионального сотрудничества (прошел 8-8 ноября этого года в южнокорейском Пхохане) "Пхоханской декларации" девять регионов российского Дальнего Востока и 17 южнокорейских административных территорий заявили о намерении именно на межрегиональном уровне налаживать практическое взаимодействие в области портовой инфраструктуры, логистики, культуры, искусства, спорта, туризма, медицины, а также расширять сотрудничество в сфере высоких технологий и энергетике.

Совместное решение о проведении ежегодного российско-корейского межрегионального форума было представлено Владимиром Путиным и Мун Чжэ Ином в ходе III Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке в сентябре 2017 года. В первом форуме в корейском Пхохане приняли участие около 150 представителей высших и региональных властей обеих стран, деловых кругов и общественных организаций. Второй Форум согласно "Пхоханской декларации" должен пройти в 2019 году во Владивостоке, третий в 2020 году – в южнокорейском Ульсане.