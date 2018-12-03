Губернаторский кадровый резерв создадут в Приморье для привлечения молодых специалистов

Региону нужны молодые, амбициозные, талантливые люди, считает врио губернатора края Олег Кожемяко

Переговоры. Фото: ИА PrimaMedia

3 декабря, PrimaMedia. Власти Приморья планируют запустить конкурс "Губернаторский кадровый резерв" для привлечения молодых, талантливых и амбициозных специалистов, говорится в сообщении администрации края.

"Губернаторский кадровый резерв" — это, с одной стороны, возможность обновления краевой и районных администраций, а с другой — возможность молодым приморцам проявить себя, реализоваться в родном крае", — цитируются в сообщении слова врио губернатора Олега Кожемяко.

По его словам, решение наболевших проблем Приморского края требует не только быстрого реагирования и финансирования, но и обновления кадров: региону нужны молодые, амбициозные, талантливые кадры.

Запуск конкурса обсуждался нa встрече Кожемяко и гендиректора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой с талантливой молодежью края. В ходе встречи также стало известно, что полуфиналисты федерального проекта "Лидеры России" из Приморья будут зачислены в кадровый резерв вне конкурса. Кожемяко отметил, что они уже доказали, что могут решать сложные управленческие задачи.