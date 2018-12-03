Систему ОМС в России просят изменить

Страховщики уверены, что она не отвечает современным требованиям
19:20

3 декабря, PrimaMedia. С инициативой провести реформу в части Обязательного медицинского страхования в России выступил Всероссийский союз страховщиков, передает ИА PrimaMedia.

По мнению авторов Стратегии развития страховой области до 2021 года, нынешняя модель ОМС и ДМС не соответствует сразу ряду современных требований, пишет "Российская газета".

Например, при нынешней системе отсутствует элемент здоровой конкуренции между медицинскими учреждениями. Чтобы его активизировать страховщики предлагают создавать рейтинг больниц и поликлиник для пользователей ОМС, об этом говорится в утвержденном на годовом собрании ВВС документе.

К тому же, необходимо наделить страховщиков ответственностью за финансовый результат деятельности. Это заставит их не просто выполнять набор административных функций, но и влиять на повышение качества обслуживания пациентов.

Еще одно предлагаемое нововведение – строго разграничить наборы услуг по ДМС и ОМС.

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