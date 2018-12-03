Полугодовалую малышку эвакуировали вместе с автомобилем во Владивостоке

Госавтоинспектор и водитель эвакуатора не заметили ребенка, родителям грозит штраф

Эвакуация автомобиля. Фото: ИА PrimaMedia

3 декабря, PrimaMedia. Шестимесячную девочку из многодетной семьи эвакуировали вместе с автомобилем во Владивостоке. Автоинспектор и водитель эвакуатора не заметили находящегося в салоне ребенка и увезли вместе с авто на штрафстоянку. В результате инцидента ребенок не пострадал, его родителей ждет штраф за оставление малолетнего ребенка без присмотра и неправильную парковку, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

В дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступила информация о хищении автомобиля Мазда МПВ, припаркованного в районе дома №5 на улице Русская, в котором находился шестимесячный ребенок.

Установлено, что транспортное средство было припарковано в нарушение Правил дорожного движения, в результате чего эвакуировано на специализированную стоянку. Так как задние стекла эвакуируемого автомобиля были покрыты плотной тонировочной пленкой, в момент оформления административного материала, погрузки автомобиля сотрудники Госавтоинспекции и водитель эвакуатора не увидели в салоне ребенка.

Получив информацию о находящемся пассажире в салоне Мазды, Госавтоинспекторы и владелец автомобиля незамедлительно прибыли на стоянку временного задержания транспортных средств.

Установлено, что данная семья является многодетной (7 детей). Родители с грудным ребенком приехали во Владивосток из Артема за покупками.

Жизни и здоровью девочки, которая находилась в салоне иномарки, ничего не угрожает.

В отношении 36-летнего водителя минивэна составлены административные материалы за оставление малолетнего ребенка в транспортном средстве без присмотра, остановку транспортного средства в местах остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси либо ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств.

Как сообщили в Госавтоинспекции, беспечность водителей, оставляющих своих несовершеннолетних детей в салоне автотранспорта без присмотра, может привести к непредвиденным последствиям. Машину с ребенком в салоне могут эвакуировать, похитить, с ней может столкнуться другое транспортное средство. В летнее время температура в салоне может достичь критического для ребенка максимума, а в зимнее – минимума. Безусловно, никто из родителей не желает ничего подобного своему малышу. Полиция рекомендует водителям, перевозящим несовершеннолетних пассажиров, соблюдать необходимые меры безопасности.