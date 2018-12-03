Осторожно, гололёд! ГИБДД Приморья предупредило водителей о грядущем понижении температуры

В ночь с понедельника на вторник на дорогах края будет очень сколько
Происшествия 19:40
Гололед. Фото: ИА PrimaMedia

3 декабря, PrimaMedia. Госавтоиспекция Приморского края предупреждает водителей о похолодании и возможном образовании гололедицы на дорогах в ночь с понедельника на вторник, сообщает ИА PrimaMedia.

В ночь с 3 на 4 декабря на территории региона, в том числе города Владивостока, ожидается значительное понижение температуры и образование гололедицы.

Водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и интервал между автомобилями. Особое внимание необходимо уделять проезду мостов и путепроводов, именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи.

ГИБДД гололед

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