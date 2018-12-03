Минтруд предлагает меры по упрощению получения статуса инвалида

Инвалидам придется гораздо реже обращаться в организации
19:45

3 декабря, PrimaMedia. Процедура получения инвалидности может быть упрощена в соответствии с уточненным перечнем медицинских обследований. Упрощение коснется, в частности, формы, которая является основным документом для направления на медико-социальную экспертизу, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Известий" глава Минтруда Максим Топилин заявил, будет создан перечень заболеваний, который позволит упростить процедуру получения статуса об инвалидности. Существование перечня поможет избежать ошибок при заполнении, и исчезнет необходимость отправления людей обратно в поликлинику для дополнительного обследования.

Министр высказал уверенность, что введение электронного документооборота позволит инвалидам избежать неоднократной передачи своих данных междк разными ведомтсвами.

Ранее СМИ писали о проблемах несвоевременного получения инвалидами положенных им лекарств или услуг по вине сотрудников Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

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