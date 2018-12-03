Якушев поручил расселить 100 тысяч кв. метров аварийного жилья в Приморье к 2024 году

На эти цели из федерального бюджета будет выделено 6,7 млрд рублей, сообщил глава Минстроя РФ

Ветхое жилье. Фото: ИА PrimaMedia

3 декабря, PrimaMedia. В Приморье до 2024 года должно быть расселено более 100 тысяч кв. метров аварийного жилфонда. Такое поручение дал на совещании в Уссурийске глава Минстроя РФ Владимир Якушев, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе министерства.

С 2019 по 2024 годы в Приморском крае должно быть расселено более 100 тыс. кв. метров жилфонда, которое признано аварийным на 1 января 2017 года. Необходимый объём денежных средств на эти цели заложен в национальном проекте "Жильё и городская среда".

Об этом 2 декабря в Уссурийске на совещании по вопросам реализации на территории Приморского края национального проекта сообщил глава Минстроя России Владимир Якушев.

По словам министра, при распределении средств на реализацию программы принято решение, что максимальная финансовая нагрузка ляжет на федеральный бюджет — 6,7 млрд рублей, софинансирование программы из краевого бюджета составит 2%.

С 2014 по 2017 гг. в Приморском крае было расселено 133 тыс. кв. мtnhjd аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2012 года. Всего переселено около 8 тысяч человек.

Министр напомнил, что в 2018 году реализация программы расселения аварийного жилья была приостановлена. После длительных дискуссий по вопросу возможного переформатирования программы, законодательно закреплено возобновление работы программы в рамках национального проекта "Жильё и городская среда" по механизму, установленному ранее. До 2026 года также продлена работа Фонда ЖКХ — оператора программы.