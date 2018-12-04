Ипотека, зарплаты и рояль: что больше всего заботит работников культуры Приморья

На встречу с врио губернатора Приморья съехались сотрудники культурных учреждений со всего края

Работники культуры смогли задать врио губернатора Приморского края свои вопросы. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

4 декабря, PrimaMedia. Сделать доступную ипотеку еще доступнее, а зарплаты выше попросили у властей работники культуры Приморья. Людей также беспокоит финансирование культурных учреждений, наполняемость реквизитом и техническим оснащением, а также транспортная доступность к объектам культуры. Во всех вопросах врио губернатора Приморского края пообещал разобраться, сообщает ИА PrimaMedia.

В понедельник, 3 декабря, Олег Кожемяко в драматическом театре им. М. Горького провел встречу с работниками культуры. Пообщаться с врио губернатора собрались не только работники владивостокских учреждений, но и жители отдаленных муниципалитетов.

Работникам культуры пообещали льготы. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работникам культуры пообещали льготы. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работникам культуры пообещали льготы. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работникам культуры пообещали льготы. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работникам культуры пообещали льготы. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работникам культуры пообещали льготы. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работникам культуры пообещали льготы. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работникам культуры пообещали льготы. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работникам культуры пообещали льготы. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 9

Самой актуальной темой стал вопрос зарплат, всевозможных надбавок и льгот. Как сообщил Олег Кожемяко, сейчас готовится еще один законопроект, который как раз и будет касаться работников культурной сферы. Предполагается, что они, так же как и ранее врачи и учителя, будут получать социальные выплаты.

— Большая работа, как и в здравоохранении, конечно, лежит в первичном звене. Это и состояние наших клубов, и возможности получения льгот и доплат работникам культуры с тем, чтобы они видели дальнейшие возможности, и финансирование учреждений образования первичного уровня. Тогда это будет идти в тандеме, тогда это будет давать свои результаты, — сообщил Олег Кожемяко.

Как выяснилось на встрече, многих работников культуры беспокоит программа с доступной ипотекой. Дело в том, что под 5,5% в ипотеку можно взять только то жилье, где стоимость квадратного метра не превышает 60 тысяч рублей, тогда как во Владивостоке цена квадратного метро значительно выше. Кроме этого, в программе не предусмотрена такой инструмент, как рефинансирование, что для многих является крайне актуальным вопросом.

Работникам культуры пообещали льготы. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работникам культуры пообещали льготы. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работникам культуры пообещали льготы. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работникам культуры пообещали льготы. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работникам культуры пообещали льготы. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работникам культуры пообещали льготы. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работникам культуры пообещали льготы. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работникам культуры пообещали льготы. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Работникам культуры пообещали льготы. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 9

Олег Кожемяко просьбу внимательно выслушал и пообещал посмотреть, что с этим можно сделать. Он также отметил, что пристальное внимание будет обращено на наполняемость учреждений, например, книгами, а также их доступностью для всех жителей края.

— Олег Николаевич, помимо всех озвученных выше вопросов, хотели бы попросить у вас помощи в приобретении рояля, так как у нас такой возможности нет, – попросила начальник управления культуры Партизанского района.

Врио губернатора Приморского края, обещания купить музыкальный не дал, но сказал, что обязательно переговорит с главой муниципалитета по данному вопросу.

Среди просьб и пожеланий, озвученных на встрече, были вопросы технического оснащения объектов культуры, их ремонта, а также транспортной доступности. Например, многие владивостокцы не посещают Мариинский театр из-за того, что уехать после спектакля вечером довольно проблематично. Под занавес свою просьбу также озвучил художественный руководитель Приморского краевого академического театра имени М. Горького Ефим Звеняцкий.

— У нас в этом году год театра в России, в связи с этим может быть остановку "Лазо" перенесем и назовем театр им. М. Горького? – пошутил худрук театра.

Между тем, по данным администрации Приморского края, в региональном бюджете на 2019 год предусмотрено более 110 миллионов рублей на строительство и капитальный ремонт новых домов культуры. Кроме того, чтобы решить вопросы досуга в отдаленных населенных пунктах, в Приморье будут приобретены специализированные передвижные учреждения – автоклубы. В рамках национального проекта "Культура" уже в следующем году край получит 35 миллионов рублей на их закупку.

Кроме этого, в 2019 году в рамках различных федеральных проектов запланировано около 12,5 миллионов рублей на укрепление материально-технической базы сельских домов культуры. Дополнительное финансирование предусмотрят и в краевом бюджете. Еще 62 миллиона рублей получат детские школы искусств на приобретение музыкальных инструментов.