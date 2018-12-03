Милонов выcтупил за запрет наказания котов

Другие животные под милость депутата не попали
3 декабря, 20:25

3 декабря, PrimaMedia. Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил за законодательный запрет наказания котов и кошек. Депутат, который заявил, что является котовладельцем четырежды, умолчал о возможности накладывать наказание на других животных, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации РИА Новости, выступление депутата было связано в с недавней историей, случившейся в Новокузнецке. Там, наряду с владельцами квартиры, в нанесении ущерба чужому имуществу был обвинен кот, якобы открывший кран с водой, вследствие чего произошло затопление низлежащего помещения. Кот был назван одним из ответчиков по произошедшему инциденту.

Депутат Госдумы обратил свое законодательное влияние на защиту владельцев котов и предложил законодательно запретить обвинение данного вида животных.

"Нельзя их в этом обвинять — виноваты всегда люди, которые провоцируют своих мурзиков и барсиков преступать нормы приличия и даже законы. Покорми кота, поиграй с ним, расчеши шерстку — и любой самый закоренелый котяра превращается в пушистый комочек доброты и ласки", — заключил депутат.

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