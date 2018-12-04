Политические группировки в Хасанском районе Приморья не могут определиться с главой

Депутаты в очередной раз отложили вопрос по избранию руководителя муниципалитета и рискуют нарушить федеральный закон

Администрация Хасанского района. Фото: ИА PrimaMedia

4 декабря, PrimaMedia. Самый южный муниципалитет Приморского края, экономически привлекательный Хасанский район, где сосредоточены интересы разных групп влияния, продолжает оставаться политически нестабильной территорией. Район с декабря 2017 года живет без главы. Избранная в сентябре дума, которая по норме федерального закона обязана в течение трех месяцев определить руководителя, во второй раз отказалась назначать конкурсную процедуру. Ряд местных депутатов считает такую позицию популизмом и готовит обращение в прокуратуру, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, экс-глава Хасанского района Сергей Овчинников досрочно покинул пост 25 декабря 2017 года. Сам Овчинников заявил, что уходит по собственному желанию, и возглавит штаб по подготовке президентских выборов в Хасанском районе. Решению Овчинникова о досрочном сложении полномочий предшествовали информационные провокации о том, что его якобы задержали по делу о махинациях с землей. Данная информация не подтвердилась, но через несколько дней Овчинников ушёл с поста. По данным источников ИА PrimaMedia, не без давления со стороны определенных групп.

Согласно ФЗ-131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в случае досрочного сложения полномочий главы на определение нового руководителя, если он избирается не на прямых выборах, отводится полгода. Конкурс был назначен, на него заявилось 10 человек. Но он был признан несостоявшимся, так как на заседании Думы Хасанского района 30 марта ни один из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, не набрал необходимого числа голосов. Для избрания кандидату требовалось набрать 13 голосов минимум – более 50% от установленного числа депутатов (от 25).

Депутаты были неправомочны назначать новый конкурс, поскольку на тот момент полномочия думы истекали менее чем через полгода. Спустя некоторое время и.о. главы района был назначен один из "конкурсантов", помощник главы района Виктор Алпатов. Согласно законодательства, в случае досрочной отставки главы обязанности исполняет первый заместитель главы МО. Каким образом помощник главы стал и.о. – вопрос для надзорных органов.

Новый созыв Думы Хасанского района был избран на выборах 9 сентября. Сложности в работе начались с первых же дней. Депутаты долгое время не могли собраться на установочное заседание, на котором определяется руководящий состав, в том числе председатель, а также структура думы.

И.о. главы района Виктор Алпатов трижды откладывал дату проведения первого заседания, что вынудило группу депутатов обратиться с жалобой на имя и.о. прокурора Приморского края Вячеслава Шайбекова. Народные избранники просили провести проверку в отношении соблюдения права избранного состава депутатов на проведение первого заседания, а также провести проверку законности возложения на Алпатова обязанностей врио главы района. Излагая свою версию систематического переноса сроков созыва первого заседания думы, депутаты, обратившиеся в прокуратуру, пришли к выводу, что делается это умышленно, с целью формирования думы, лояльной и.о. главы района и блоку кандидатов, "спонсируемых", как говорилось в письме, поступившем в адрес редакции, известным хасанским предпринимателем Виктором Кривулиным.

В начале октября заседание состоялось. Председателем была избрана секретарь местного отделения "Единой России" Вероника Ильина. К сегодняшнему дню Дума района провела три заседания, на двух из них поднимался вопрос о формировании конкурсной комиссии и назначении конкурса по определению главы. Оба раза этот вопрос снимался.

Впервые вопрос был снят с рассмотрения по предложению председателя комиссии Думы по реформе муниципального управления, защите прав граждан, законности и правопорядку Вадима Рогачева. Как рассказал ИА PrimaMedia зампред Думы Хасанского района Руслан Войтюк, было указано на то, что не до конца разработаны документы для проведения конкурса.

Ко второму заседанию, состоявшемуся 30 ноября, все документы были готовы, заверил Войтюк. Но поступило предложение снять вопрос с рассмотрения, что вызвало жаркие дебаты. Инициаторы в качестве аргумента приводили законопроект врио губернатора Приморья, который разрешает представительным органам самостоятельно выбрать формат избрания главы – на прямых выборах или через конкурсную процедуру. Но надо понимать, что законопроект в конце ноября прошел только первое чтение. Он вступит в силу лишь после того, как пройдет второе и третье чтение, в соответствии с процедурой. И на данном этапе основания для внесения изменений в устав района отсутствуют.

"Есть группа депутатов, которая считает, что выборы главы района через конкурсную процедуру, предусмотренную уставом, не соответствуют желаниям и видениям избирателей, которые хотят выбирать главу всенародно. Я считаю, что это популизм, потому что на данный момент действующими уставом и законом Приморского края предусмотрено, что главы муниципальных образований избираются через объявление конкурса. Часть депутатов ждут каких-то возможных изменений в закон, поэтому предпочитают жить при и.о. главы района Алпатове", — пояснил заместитель председателя Думы района.

По словам Руслана Войтюка, спикер Думы Хасанского района Вероника Ильина предпочла свою позицию в ходе заседания не озвучивать. В конечном счете, дума сняла с рассмотрения вопрос о проведении конкурсной процедуры. На заседании присутствовало 23 депутата из 24-х, за это решение проголосовало 15 человек.

Ближайшее заседание думы назначено на 10 декабря, в повестке значится рассмотрение бюджета. Очередное заседание, на которое будет вынесен вопрос об объявлении конкурса, по данным Войтюка, предварительно пройдет 21 декабря.

Однако согласно п.8.1-1 ст. 36 131-ФЗ, "в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание главы муниципального образования <…> если до истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования осталось менее шести месяцев, <…> избрание главы муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания представительного органа муниципального образования в правомочном составе". Аналогичная норма — о трехмесячном сроке — содержится в уставе Хасанского района.

Таким образом, 9 декабря – дата, к которой в районе уже должен появиться новый глава. В противном случае, Дума Хасанского района нарушит как устав, так и федеральный закон. С учётом длительности проведения конкурсной процедуры уложиться к этому сроку депутаты могут и не успеть.Источник агентства в администрации Приморья отмечает, что "до конца декабря в Хасанском районе депутаты должны избрать главу, в противном случае прокуратура будет вынуждена призывать к порядку".

Группа местных депутатов, несогласных с решением думы, заявляет, что если до заседания 10 декабря вопрос не будет урегулирован, то они намерены обратиться в прокуратуру, чтобы надзорный орган дал правовую оценку действиям думы по неназначению конкурса.

Зампред Думы района настаивает на том, что у депутатов есть возможность вернуться к рассмотрению вопроса и определиться, каким же образом избирать следующего главу, когда вступит в силу краевой закон, дающий муниципалитету такое право.

"А сейчас необходимо соблюдать закон. Если депутаты начинают его игнорировать, это не дело", — уверен Руслан Войтюк.