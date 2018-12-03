ВТБ выдал среднем и малому бизнесу Приморья более 27 млрд рублей кредитов

Основную часть кредитного портфеля составляют предприятия рыбной отрасли

Деньги. Фото: Сайт pixabay.com

3 декабря, PrimaMedia. С начала года ВТБ профинансировал предприятия среднего и малого бизнеса Приморского края в объеме 27 млрд рублей, что на 6,5% больше объема выдач за девять месяцев 2017 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

Банк активно предоставлял льготное финансирование в рамках "Программы 1706", реализуемой совместно с министерством экономического развития РФ. В текущем году ВТБ в Приморье заключил по ней несколько сделок на 385 млн рублей.

Кредитно-документарный портфель ВТБ в Приморье на 1 октября достиг 30 млрд рублей, увеличившись с начала года на 2%. Наиболее динамично он вырос в сегменте малого и среднего бизнеса — на 8%, до 26,8 млрд рублей.

В структуре кредитно-документарного портфеля основную часть составляют предприятия рыбной отрасли (45%), значимые доли также у перерабатывающей промышленности (14,5%), торговли (12%) и транспортной отрасли (11,5%).