Р. Гольдштейн: На решение проблемы обманутых дольщиков регионам выделят финансирование

По состоянию на 1 октября 2018 года в реестр обманутых дольщиков были включены 37,6 тысячи человек

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-секретарь

4 декабря, PrimaMedia. Министерство строительства и коммунального хозяйства РФ разрабатывает программу финансовой поддержки регионов для решения проблем обманутых дольщиков. Это связано с тем, что инструмент предоставления участков земли для застройщиков в обмен на квартиры себя исчерпал, заявил министр Владимир Якушев на совещании по реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

По данным Минстроя РФ, по состоянию на 1 октября 2018 года в реестр обманутых дольщиков были включены 37,6 тысячи человек. По сравнению с началом года их число возросло на 10,4%. Из перечня проблемных было исключено 49 домов, добавлено 67.

— За этими цифрами стоят тысячи людей, которые вложили свои деньги, но так и не получили жилье, вынужденные годами бороться с недобросовестными застройщиками, продолжая жизнь в съемном жилье и зачастую платя ипотеку. Государство уже сделало ряд превентивных шагов, которые в будущем не позволят появиться новым "обманутым дольщикам". По поручению Президента в течение трех лет состоится переход от долевого строительства к проектному финансированию с более жесткими условиями для самих застройщиков, чтобы только финансово состоятельные и благонадежные компании могли заниматься возведением жилья. Создан специальный фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. Но в настоящем необходимо помочь всем тем, кто сегодня числится в списках обманутых дольщиков. Предоставление именно финансовой помощи регионам на такую категорию граждан должно постепенно разрешить все конфликтные ситуации, люди должны получить в итоге или свои вложенные деньги, или квартиры, — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн

Напомним, что закон о проектном финансировании, вступивший в силу с 1 июля 2018 года, ввел дополнительные требования к застройщикам, позволяющие привлекать деньги граждан при строительстве жилья, – в том числе в отношении размера собственных средств. Распространяются эти требования на тех, кто получил разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

Документ предусматривает отказ от прямого привлечения средств граждан для строительства жилья уже в течение ближайших трех лет. Таким образом, застройщики потеряют возможность привлекать средства неквалифицированных инвесторов, каковыми являются большинство физических лиц, и будут привлекать такие средства от профессиональных участников рынка, каковыми являются банки.

Центральным механизмом проектного финансирования являются эскроу-счета. По-прежнему сохранится возможность покупки жилья на этапе строительства, механизм оформления ДДУ со всеми его положительными атрибутами в виде государственной регистрации, прозрачности, подотчетности. Гражданин сможет заключать ДДУ, но средства будут вносится на специальный счет эскроу. Это трехсторонний договор между покупателем, банком и застройщиком. С одной стороны, гражданин будет расставаться с этими средствами и они будут блокироваться до завершения ДДУ (гражданин не сможет передумать и забрать их). С другой стороны, застройщик не сможет получить эти средства до выполнения своих обязательств. А в процессе строительства финансирование будет осуществляться банками в форме проектных кредитов, которые будут фондироваться за счет средств, размещенных на эскроу-счетах.