В центре Москвы начала работу Дальневосточная ярмарка

Ярко и громко в столице России стартовали Дни Дальнего Востока (ФОТО)

Ярмарка ДВ на Тверской в Москве. Фото: ИА PrimaMedia

3 декабря, PrimaMedia. Дни Дальнего Востока в Москве стартовали сегодня, 3 декабря, с открытия Дальневосточной ярмарки на Тверской площади. Столичные жители и гости могут не только попробовать все гастрономическое разнообразие дальневосточной кухни, но и насладиться концертными номерами, принять участие в мастер-классах, подробнее узнать о природных и культурных достопримечательностях всех одиннадцати регионов Дальнего Востока России, сообщает ИА PrimaMedia.

Развлекательная программа. Забайкальский край и Бурятия, welcome!

Примечательно, что в первый день ярмарки заметно было доминирование Забайкальских коллективов и торговых площадок. Некоторые из посетителей привязали это к тому, что Забайкальский край и Бурятия только в начале ноября 2018 года были включены в состав Дальневосточного Федерального округа.

— Мы приехали сюда практически на 10 дней — пока будет проходить ярмарка. Мы будем петь, танцевать, показывать каким творчеством богата забайкальская земля, — рассказал главный хормейстер ансамбля песни и танца "Забайкальские казаки" Сергей Кириллов. – Когда люди обобщаются это всегда хорошо. Забайкальский край это уже не отдельный регион, а часть большущего региона. Дальний Восток растет и, думаю, это будет и для нас плюсом. От мероприятия, которое сегодня стартует в Москве, мы ждем общения между регионами, хотим показать нашу культуру, обменяться опытом и, чтобы, может быть, нас заметили в столице-матушке, — добавил он.

Дальневосточная ярмарка на Тверской. Фото: ИА PrimaMedia Дальневосточная ярмарка на Тверской. Фото: ИА PrimaMedia Дальневосточная ярмарка на Тверской. Фото: ИА PrimaMedia Дальневосточная ярмарка на Тверской. Фото: ИА PrimaMedia Дальневосточная ярмарка на Тверской. Фото: ИА PrimaMedia главный хормейстер ансамбля песни и танца «Забайкальские казаки» Сергей Кириллов. Фото: ИА PrimaMedia Дальневосточная ярмарка на Тверской. Фото: ИА PrimaMedia Дальневосточная ярмарка на Тверской. Фото: ИА PrimaMedia Дальневосточная ярмарка на Тверской. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 9

Во внутреннем дворе ярмарки нон-стопом всю неделю с 11 до 20 часов будут работать две фотозоны "Зима начинается с Якутии" и "Нарты с упряжкой", карусель, игры, конкурсы. На сцене свои концертные номера представят ансамбли, вокально-эстрадные студии, кавер-дуэты из всех Дальневосточных регионов России. Это будут и национальные костюмы, и горловое пение, и оглушающе-ритмичный звук бубнов.

— Забайкальский край буквально месяц назад вошел в состав Дальневосточного Федерального округа. Поэтому мы (представители Забайкалья) принимаем участие в подобном мероприятии впервые. Это большая ответственность и честь. Мы надеемся, что присоединение Забайкальского края к ДФО позволит улучшить социально-экономическое положение и инвестиционный климат в Забайкалье. А мероприятие в Москве воспринимаем, как возможность всем регионам Дальнего Востока поработать на единой площадке, да еще и такого уровня. Все-таки территориально мы не так близки. — отметила pr-директор Корпорации развития Забайкальского края Ксения Гильфанов.

Дальневосточная ярмарка на Тверской. Фото: ИА PrimaMedia Дальневосточная ярмарка на Тверской. Фото: ИА PrimaMedia Дальневосточная ярмарка на Тверской. Фото: ИА PrimaMedia Дальневосточная ярмарка на Тверской. Фото: ИА PrimaMedia pr-директор Корпорации развития Забайкальского края Ксения Гильфанова. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

— В "Чайном доме" на ярмарке выставлена продукция, которая произведена на территории нашего региона, желающие могут, как приобрести ее с собой, так и попробовать непосредственно в павильоне. Мы планируем провести мастер-класс по работе с берестой, изготовлению кукол. А на кулинарных мастер-классах научим москвичей и гостей города традиционным забайкальским блюдам – колдунам по забайкальски и блинам с грибным припеком, — добавила Ксения Гильфанова.

В павильоне "Гостиная" пройдут различные мастер-классы, например, по резьбе по кости от Камчатского края, Магаданской области, Республики Саха (Якутия).

Туризм

Интересным объектом на ярмарке для москвичей и гостей города должен стать Центр туризма Дальнего Востока. Где Министерство природы России совместно с недавно образованной Ассоциацией туристских информационных центров ответит на любые вопросы по отдыху, рыболовству, охоте в ДФО.

Дальневосточная ярмарка на Тверской. Фото: ИА PrimaMedia Дальневосточная ярмарка на Тверской. Фото: ИА PrimaMedia Дальневосточная ярмарка на Тверской. Фото: ИА PrimaMedia Дальневосточная ярмарка на Тверской. Фото: ИА PrimaMedia Дальневосточная ярмарка на Тверской. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

— Приморье занимается продвижением туристского проекта "Восточное кольцо", чтобы российские и иностранные туристы могли курсировать между дальневосточными регионами. Например, из Приморья могли попасть в Камчатку, из Камчатки в Магадан съездить. Дорожную карту мы уже разрабатывать закончили, и в ее рамках планируем развивать разнообразные мероприятия. О них мы и рассказываем на ярмарке в нашем инфоцентре: о маршрутах, куда можно попасть, что посмотреть, как забронировать какие-то мероприятия. К примеру, у нас есть уникальный информационный буклет, в котором коротко описан каждый регион ДФО с их достопримечательностями. Кроме этого, у каждого региона в отдельности есть имидживые буклеты, в них рассказывается что турист может посетить в течение года в определенном субъекте. Ответим на вопросы, расскажем о рыбалке, о видах отдыха в разные времена года, — рассказала директор туристического инфоцентра Камчатского края и руководитель Ассоциации "Птицы Дальнего Востока" Наталья Поростюк.

"Коренные малочисленные народы ДВ — цвет и гордость Тихоокеанского макрорегиона"

— В составе делегаций из Дальнего Востока есть представители коренных малочисленных народов, сувениры и промыслы от них. Я собираюсь посетить ярмарку, а также несколько круглых столов в рамках всей Дальневосточной Недели. На круглых столах хотел бы встретиться с экспертами, так как сейчас работаю над поправками в государственные акты и законы, которые касаются рыболовства. А на Дальнем востоке эти вопросы являются одними из самых животрепещущих, — прокомментировал депутат Госдумы РФ, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Григорий Ледков

Дальневосточная ярмарка на Тверской. Фото: ИА PrimaMedia Дальневосточная ярмарка на Тверской. Фото: ИА PrimaMedia Дальневосточная ярмарка на Тверской. Фото: ИА PrimaMedia Дальневосточная ярмарка на Тверской. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

По его словам, малочисленные коренные народы Дальнего Востока — это цвет и гордость нашего Тихоокеанского макрорегиона. "Нанайцы, удэге, алеуты, каряки, кереки, чукчи и другие являются охотниками, морскими зверобоями, оленеводами и сегодня активно развиваются и развивают хозяйство Дальнего Востока" – добавил депутат.

Торговля

На прилавках ярмарки представлены всевозможные свежие деликатесы с просторов Дальнего Востока: рыба, икра, мясо, мед, травы. Даже кондитерские изделия имеют свою "изюминку" вроде морской соли или водорослей.

— Наше село находится в 200 км от Владивостока. Мы сами являемся разработчиками рецептур, делаем более 200 продуктов для людей любого возраста – от малышей до людей "нежного" возраста. В состав наших продуктов входит все, что растет в дальневосточной тайге. Все знают женьшень, элеутерококк, лимонник, но мало кто знает такие растения как трактелодис, казаноптис, а это тоже адаптогены. Как раз в условиях мегаполисов, таких как Москва, например, эти продукты крайне необходимы для поднятия иммунного статуса, здоровья и долголетия, — поделилась менеджер компании "Лимонник" Елена Селезнева из Приморского края.

Она добавила: "То что растет в тайге, мы понимаем, что это наше богатство, наша сила и стараемся делиться, воплотив в наших продуктах. Кроме этого, мы работаем с морем – все, что там живет мы также используем как добавки или основу для продукции – шоколад, конфеты, мармелад".

Об ассортименте Хабаровского торгового павильона в рамках Дальневосточной ярмарки рассказала продавец Оксана Лебедева: — Мы привезли на эту ярмарку более пяти наименований меда, дикоросы – такие как кедровый орех, шиповник, лимонник. А также авторское варенья и соки, ягодные сиропы. Многие сделаны из растений, которые не найти в центральной и западной России – это, к примеру, ягоды лимонника, такие энергетические ягоды для бодрости и живости организма. Или амурский бархат, который нормализует обмен веществ и снижает количество сахара в крови. Это именно наши дальневосточные плоды. Из медов отмечу "серпуховски", нет он не из города Серпухов, а из растения, которое распространено в Амурской, Еврейской областях и у нас в Хабаровском крае.

Дальневосточная ярмарка на Тверской. Фото: ИА PrimaMedia Дальневосточная ярмарка на Тверской. Фото: ИА PrimaMedia Дальневосточная ярмарка на Тверской. Фото: ИА PrimaMedia Дальневосточная ярмарка на Тверской. Фото: ИА PrimaMedia Дальневосточная ярмарка на Тверской. Фото: ИА PrimaMedia Дальневосточная ярмарка на Тверской. Фото: ИА PrimaMedia Дальневосточная ярмарка на Тверской. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 7

Прямо на ярморочной площадке можно и отведать национальные блюда. Павильоны "Кухня" и "Ресторан" познакомят всех желающих с уникальными дальневосточными рецептами. Помимо гастрономического разнообразия в торговых павильонах представлена и сувенирная продукция от разных народов Дальнего Востока.

— В нашей делегации есть и мастера-косторезы, и мастерица по головным уборам из национального села Анавгай Быстринского района Камчатского края. А объединил нас этнокультурный центр Малдек, на базе которого находится две мастерские – мужская и женская, и продукцию которого мы и привезли (кости и рога оленя с резьбой, национальные бубны, пояса, головные уборы и так далее), — рассказала о вкладе Камчатского края в торговлю на ярмарке в Москве Лилия Аслапова.

Кроме хороших продаж торговцы с Дальнего Востока ожидают "хорошее настроение, как у продавцов, так и у покупателей".

— Друг другу нужно делать праздник, а какой праздник без хорошего настроения, — отметил представитель Магаданской области Александр Чеховский.

Дальневосточная ярмарка на Тверской площади в Москве продолжит свою работу до 9 декабря. Ежедневно москвичи и гости города смогут ее посетить с 11 до 20 часов.

Отметим, в рамках Дней Дальнего Востока в Москве предусмотрены и другие мероприятия — молодежный фестиваль, который пройдет с 13 по 15 декабря в павильонах "Экспоцентра" на Красной Пресне.

Организаторы расскажут о ДФО в целом и каждом регионе подробнее, как о развивающихся субъектах России. На пленарной дискуссии Фестиваля Дальнего Востока эксперты в разных сферах, представители власти поделятся своими взглядами на развитие экономики, спорта, образования и культуры макрорегиона.

Также каждый из трех дней фестивальной программы завершится концертом: 13 декабря — группа "Therr Maitz", 14 декабря – "Моя Мишель" и 15 декабря – "Марлины". Вход на концерт бесплатный, но необходимо зарегистрироваться на сайте Дней Дальнего Востока в Москве.

Отметим, ранее по Кольцевой линии московского метрополитена запустили тематический поезд "Дальневосточный экспресс", приурочив это мероприятие к Дням Дальнего Востока в Москве.