Жириновский предложил мужчинам «прыгать до небес» своими силами, без виагры

По мнению политика, реклама препаратов для повышения потенции плохо отражается на здоровье

3 декабря, PrimaMedia. Политик Владимир Жириновский обеспокоился здоровьем россиян и предложил ограничить на экранах рекламу, которая в первую очередь способствует перееданию. Лидер ЛДПР имел в виду рекламу различных продуктов питания, а также препаратов, повышающих мужскую потенцию, передает ИА PrimaMedia.

По мнению политика, рекламщики готовы рассказать в роликах о чудодейственных свойствах препарата или продукта, заботясь о собственной наживе, а не о здоровье людей.

Жириновский прокомментировал, что цель рекламы одна – спихнуть лекарства, имея в виду препараты, повышающие потенцию. Но для здоровья, по мнению политика, это вредно. И мужчины могут "прыгать до небес" и без таблеток, пишет РИА Новости.

При этом политик предложил подключиться не только депутатам Госдумы, но и Минздраву, чтобы ввести ограничения на подобную рекламу, вредящую здоровью.

Что касается продуктов питания, то многие рекламщики злоупотребляют излишней пропагандой продуктов накануне праздников. Таким образом, человек под влиянием рекламных лозунгов покупает больше, чем нужно. В список попадает также шампанское, которое, по мнению Жириновского, приучает детей к пьянству с малых лет.