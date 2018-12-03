Готовимся к Новому году: производители попросили правительство повысить цены на коньяк

На 30% за бутылку
3 декабря, 23:55

3 декабря, PrimaMedia. Союз производителей коньяка обратился в правительство РФ с предложением повысить розничную цены на коньяк сразу на 30% за полулитровую бутылку, сообщает ИА PrimaMedia.

В денежном эквиваленте повышение предлагается – с нынешних 371 рубля до 493 рублей. При этом, в конце 2018 года должно вступить в силу повышение цен инициированное Министерством финансов — минимальная стоимость одной полулитровой бутылки коньяка вырасти до 388 рублей в розницу, при покупке оптом – с 323 до 228 рублей, а также отпускная стоимость у производителей – с 314 до 329 рублей, пишет Meduza.

В Союзконьяке считают, что данного повышения не достаточно, так как "российский коньяк – это премиальный статусный алкогольный напиток", который употребляют не ежедневно, а лишь "по особым праздничным случаям". Помимо этого, представители Союзконьяка считают, что повышение цен сразу на 30% позволит активнее бороться с контрафактной продукцией. Сейчас рынок подделок составляет не менее 40%.

В министерстве финансов, которое с 2009 года устанавливает минимальные цены на алкоголь, считают, что резкое повышение наоборот может привести к росту потребления суррогата.

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