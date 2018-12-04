Статус водителя в России вырос в цене

Средневзвешенная стоимость новых легковых автомобилей поднялась на 7%

4 декабря, PrimaMedia. Стать владельцем нового легкого авто, по сравнению с прошлым годом, будет дороже. Стоимость машин взлетела с начала текущего года на семь процентов, сообщают в "Автостате", проведя исследование, передает ИА PrimaMedia.

Согласно данным исследователей, новая машина по средневзвешенной цене в российских салонах продается по цене в 1,42 млн рублей. Это примерно на семь процентов дороже, чем было с января по октябрь 2017 года.

Причем стоимость иномарок в даный момент варьируется от 1,64 млн рублей, а машины отечественного производства – от 623-х тысяч рублей. Имеются в виду новые машины, с салона.

Если пройтись по маркам, то в лидерах ценового роста автомобиль Geely, который за десять месяцев вырос в цене на 43,2%.

Далее список машин, стоимость которых поднялась, составлен специалистами по убывающей такой: Peugeot, Infiniti, Skoda, Lifan, Volvo, KIA и Ford.

В то же время есть и такие производители, кто напротив, снизил цены на автомобили. К ним относятся: Zotye (-9,6%), Jaguar (-3%), Subaru (-1,2%) и Honda (-1,1%).