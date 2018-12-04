Что случилось с погибшим футболистом «Локомотива»

Восемнадцатилетнего парня нашли мертвым
01:00

4 декабря, PrimaMedia. Спустя двое суток после того, как мать 18-летнего футболиста клуба "Локомотив" объявила его в розыск, парня обнаружили мертвым. Тело юноши находится на экспертизе, передает ИА PrimaMedia.

Официальная информация о смерти футболиста появилась на сайте клуба 3 декабря.

Тело парня обнаружили в воскресенье, 2 декабря. 18-летний Алексей Ломакин найден мертвым на улице Борисовские Пруды. Признаков насильственной смерти эксперты не зафиксировали, однако, чтобы установить точные причины смерти специалисты должны провести экспертизу.

До этого, по информации правоохранителей, мать футболиста обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. Она рассказала, что он уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК "Локомотив", где и остался на ночевку. Дальше связь с ним прервалась.

Известно, что в такси, в котором ехал Алексей Ломакин, был обнаружен его рюкзак и мобильный телефон. Вещи парень оставил в машине. Куда и откуда он ехал неизвестно. Друг футболиста рассказал, что они вместе с Ломакиным распивали спиртное, поэтому он многое не помнит и рассказать, как Алексей оказался на Борисовских Прудах не может.

СПРАВОЧНО: в академии московского клуба "Локомотив" спортсмен играл на протяжении 11 лет. За команду он провел шесть матчей в молодежном первенстве России. Осенью после полученной травмы, проходил реабилитацию.

футбол спорт смерть, гибель несчастный случай

Работник предприятия попал в тяжелый несчастный случай по вине работодателя на Колыме

28 ноября, 09:55
Стройиндустрия Приморья на пороге перемен
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia