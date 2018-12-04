Что случилось с погибшим футболистом «Локомотива»

Восемнадцатилетнего парня нашли мертвым

4 декабря, PrimaMedia. Спустя двое суток после того, как мать 18-летнего футболиста клуба "Локомотив" объявила его в розыск, парня обнаружили мертвым. Тело юноши находится на экспертизе, передает ИА PrimaMedia.

Официальная информация о смерти футболиста появилась на сайте клуба 3 декабря.

Тело парня обнаружили в воскресенье, 2 декабря. 18-летний Алексей Ломакин найден мертвым на улице Борисовские Пруды. Признаков насильственной смерти эксперты не зафиксировали, однако, чтобы установить точные причины смерти специалисты должны провести экспертизу.

До этого, по информации правоохранителей, мать футболиста обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. Она рассказала, что он уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК "Локомотив", где и остался на ночевку. Дальше связь с ним прервалась.

Известно, что в такси, в котором ехал Алексей Ломакин, был обнаружен его рюкзак и мобильный телефон. Вещи парень оставил в машине. Куда и откуда он ехал неизвестно. Друг футболиста рассказал, что они вместе с Ломакиным распивали спиртное, поэтому он многое не помнит и рассказать, как Алексей оказался на Борисовских Прудах не может.

СПРАВОЧНО: в академии московского клуба "Локомотив" спортсмен играл на протяжении 11 лет. За команду он провел шесть матчей в молодежном первенстве России. Осенью после полученной травмы, проходил реабилитацию.