В МВД предлагают «не грузить» участковых

Со следующего года обязанностей у полицейских станет меньше

4 декабря, PrimaMedia. Участковых предлагается разгрузить и освободить от ряда обязанностей, которые в данный момент ложатся на их плечи. С таким предложением выступило руководство МВД РФ, объясняя это тем, что из-за высокой нагрузки происходит текучесть кадров, передает ИА PrimaMedia.

Министерство внутренних дел опубликовало документ, где говорится о том, что с участковых следует снять ряд рабочих задач. Например, переложить на других сотрудников обязанности рассматривать поступившие заявления, которые чаще всего относятся к экономическим правонарушениям, а также к особо тяжким преступлениям.

Пока что участковый нагружен так, что выполняет функции нескольких специалистов в одном лице. В связи с этим, в ведомстве отмечают нехватку кадров.

Кроме этого, участковые подчас решают задачи вне своих территорий, что также предлагается измененить.

Чтобы разгрузить участковых, в документе прописан и такой момент, как замена бумажной отчетности на электронную, что сэкономит им время.

Скорее всего, данный приказ вступит официально в силу в мае следующего года.