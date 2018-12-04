Диетологи назвали продукты, которые действуют как наркотики

Ученые советуют избегать продуктов питания, вызывающих зависимость

4 декабря, PrimaMedia. Зависимость могут вызвать не только наркотики, но и некоторые типы продуктов питания, говорят диетологи. Чтобы избежать опасного привыкания, следует знать, от какой пищи лучше отказаться, передает ИА PrimaMedia.

Для крыс сахар действует практически, как для человека кокаин. А когда грызунов лишали сахара и давали право выбора других продуктов, в том числе и алкоголя, они выбирали последнее. Таким образом, сахар действует на человека, как наркотик, вызывая зависимость. Стоит ограничить себя в употреблении сладкого, считают ученые, пишет МедикФорум.

Углекислый газ и алкоголь – компоненты, которые выделяются из состава хлеба. Этот продукт многие могут есть каждый день и сильно раздражаются, когда хлеба в доме не оказывается. Эксперты делают выводы, что и от хлеба может быть зависимость.

Глутамат натрия – еще один компонент, который действует, как наркотик. Он содержится в чипсах, колбасе, лапше быстрого приготовления, сухариках. Поэтому даже те, кто ведет здоровый образ жизни, порой хочет съесть что-то запрещенное и вредное. И именно из озвученного списка.

Соленья – четвертый тип продуктов, вызывающих привыкание и зависимость. Соль в избытке, попадая в организм, действует на рецепторы мозга и человек хочет ее еще и еще.