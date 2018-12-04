"Спать, а не зубрить" - советуют исследователи студентам перед экзаменами

Эксперименты показали, что восьмичасовой сон дает лучшие результаты, чем бессонная ночь и зубрежка

4 декабря, PrimaMedia. Американские исследователи провели эксперимент и сделали вывод: лучшие результаты на экзаменах показывают те студенты, которые спят не меньше 8-ми часов. В отличие от тех, кто проводит бессонную ночь, пытаясь все вызубрить, передает ИА PrimaMedia.

Не "грызть гранит науки", а спать рекомендуют студентам психологи из Университета Бейлор. Свои результаты эксперимента исследователи опубликовали в изданиях Teaching of Psychology и Journal of Interior Design.

Психологи в пух и прах разбили заблуждения студентов, считающих, что перед экзаменами надо штудировать учебники в очередной раз, чтобы запомнить и жертвуют своим сном, пишет naked-science.ru.

Студентам, которые согласились принять участие в эксперименте, психологи надели на запястье специальный прибор, отслеживающий движения и определял оценку фаз сна. Те студенты, которые в течение недели перед экзаменом готовились к нему, но в то же время спали по 8 часов, запомнили материал лучше. Поэтому здоровый сон, по мнению исследователей, необходим, чтобы лучше усвоить предмет.