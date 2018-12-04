Полезное чаепитие или с чем лучше горячий напиток, рассказали медики

Есть компоненты, которые усиливают или снижают полезные свойства чая

4 декабря, PrimaMedia. Степень пользы чая может напрямую зависеть от того, с чем именно человек употребляет данный напиток, уверяют медики. Озвучив лучшие компоненты, с которыми полезнее всего пить чай, передает ИА PrimaMedia.

Чай с молоком стоит пить тем людям, у которых повышенная кислотность. В таком случае, он улучшит самочувствие. Остальным стоит употреблять его в чистом виде, поскольку молоко снижает тонизирующий и бодрящий эффект этого напитка.

При головной боли следует пить черный чай с сахаром. В таком тандеме напиток стимулирует мозговое кровообращение. Когда-то медики рекомендовали черный чай с сахаром пациентам при дизентерии. Но не стоит злоупотреблять напитком с добавлением сахара, поскольку он не дает организму усваивать витамин В1, который необходим для нормального функционирования нервной системы, пишет МедикФорум.

Зеленый чай вприкуску с 2-3 чайными ложками меда помогут улучшить обмен веществ.

Полезен чай с лимоном. Витамин С, который содержится в лимоне, лучше усваивается, как в черном, так и в зеленом чае.

Стимулирует мозговое кровообращение черный шоколад с чаем. Полезен чай с шоколадом и при спазме сосудов.

Для тех, кто мечтает расстаться с лишними килограммами, будет полезен чай с имбирем. Кроме этого, имбирь с чаем укрепляют иммунную систему.

Такой же эффект дает и черный чай с корицей.