Дурной пример наказуем: штраф за опасные селфи вырастет в 25 раз

С зацеперами и экстремалами будут бороться с помощью законодательства
04:10

4 декабря, PrimaMedia. Бороться с дурными примерами, в виде постов и фото с экстремальными увлечениями блогеров, депутаты намерены с помощью законодательства. В проект будут добавлены пункты по мере наказания не только зацеперов, но и тех, кто выкладывает в сети опасные для жизни селфи, передает ИА PrimaMedia.

О намерении депутатов Московской думы рассказала глава комиссии по безопасности в столичном парламенте Инна Святенко, пишет РИА Новости.

Депутаты предлагают бороться рублем с распространителями в сети опасной информации. Чтобы у блогеров было меньше желания делиться в соцсетях своими достижениями, скажем, на крыше небоскреба, недостроя или на краю пропасти.

Пока что зацепинг карается штрафом в 100 рублей, что, разумеется, не останавливает экстремалов и они продолжают и дальше рисковать своей жизнью ради кадра.

Штрафы предполагаются в будущем следующие: от одной тысячи до 2500 рублей придется заплатить зацеперам, не равнодушным к железной дороге. Если с первого раза их штраф ничему не научит, повторное наказание вырастет до 5 тысяч. Возможен также арест до 15 суток.

Зацеперы, выбирающие в качестве своих развлечений наземный транспорт, заплатят штраф в размере от 2000 до 3000 рублей. Повторное нарушение сулит наказание в виде штрафа от 3000 до 4000 рублей.

Святенко добавила, что наказание грозит также тем блогерам, которые публикуют информацию, несущую вред здоровью и побуждающую повторить пользователей опасный трюк.

Экстрим, экстремал штрафы депутаты

Стали известны регионы России с самыми агрессивными водителями

16 ноября, 09:30
Стройиндустрия Приморья на пороге перемен
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia