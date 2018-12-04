Дурной пример наказуем: штраф за опасные селфи вырастет в 25 раз

С зацеперами и экстремалами будут бороться с помощью законодательства

4 декабря, PrimaMedia. Бороться с дурными примерами, в виде постов и фото с экстремальными увлечениями блогеров, депутаты намерены с помощью законодательства. В проект будут добавлены пункты по мере наказания не только зацеперов, но и тех, кто выкладывает в сети опасные для жизни селфи, передает ИА PrimaMedia.

О намерении депутатов Московской думы рассказала глава комиссии по безопасности в столичном парламенте Инна Святенко, пишет РИА Новости.

Депутаты предлагают бороться рублем с распространителями в сети опасной информации. Чтобы у блогеров было меньше желания делиться в соцсетях своими достижениями, скажем, на крыше небоскреба, недостроя или на краю пропасти.

Пока что зацепинг карается штрафом в 100 рублей, что, разумеется, не останавливает экстремалов и они продолжают и дальше рисковать своей жизнью ради кадра.

Штрафы предполагаются в будущем следующие: от одной тысячи до 2500 рублей придется заплатить зацеперам, не равнодушным к железной дороге. Если с первого раза их штраф ничему не научит, повторное наказание вырастет до 5 тысяч. Возможен также арест до 15 суток.

Зацеперы, выбирающие в качестве своих развлечений наземный транспорт, заплатят штраф в размере от 2000 до 3000 рублей. Повторное нарушение сулит наказание в виде штрафа от 3000 до 4000 рублей.

Святенко добавила, что наказание грозит также тем блогерам, которые публикуют информацию, несущую вред здоровью и побуждающую повторить пользователей опасный трюк.