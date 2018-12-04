Хоть на край света: как пережить комфортно долгий перелет, рассказали эксперты

Есть несколько способов, позволяющих чувствовать себя в самолете свежо и бодро

4 декабря, PrimaMedia. Многие туристы отказываются от путешествий в дальние страны из-за длительного перелета, который, как некоторые думают, они не выдержат. Эксперты дали рекомендации, что следует делать во время долгого пребывания в самолете, чтобы чувствовать себя свежим и бодрым, передает ИА PrimaMedia.

Специалисты советуют перед полетом принять активированный уголь, чтобы в длительном сидячем положении человек не чувствовал дискомфорт с пищеварением. Кроме этого, стоит прогуляться по аэропорту, перед тем, как зайти в самолет. Так пассажир будет чувствовать себя бодрее, пишет Express.

Чтобы предотвратить обезвоживание организма, влияющее на состояние в целом, следует каждый час во время полета выпивать по стакану воды. Такие рекомендации дали эксперты из Ассоциации авиационной медицины.

Обезвоживание ведет к головным болям и сухости во рту. Избежать этого можно с помощью питья.

Движение – еще один способ чувствовать себя лучше. Каждый час рекомендуется вставать и доходить до уборной и обратно.

Следует также выбирать для полета одежду удобную, которая не будет сковывать движения.