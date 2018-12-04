Всей семьей в отпуск за счет работодателя реально будет с нового года

1 января 2019 года вступает в силу закон об отдыхе за счет предприятия
05:20

4 декабря, PrimaMedia. Закон об отдыхе за счет работодателя вступит в силу с начала 2019 года и уже известна цифра счастливчиков, которые пакуют чемоданы. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, на сегодняшний день зафиксировано 110 тысяч сотрудников, чей отпуск оплатят руководители из чистой прибыли, передает ИА PrimaMedia.

В следующем году, по словам Барзыкина, эта цифра вырастет, и будет составлять примерно 200 тысяч человек.

Ранее говорилось, что весной текущего года глава РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому, работодатель при определении налоговой базы по налогу на прибыль сможет учитывать также расходы. Это траты, которые он понесет, оплачивая путевки для своих работников, а также членов их семей. Имеются в виду путевки не за границу, а внутри страны на сумму не больше 50 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Таким образом, сотрудник с семьей может отправиться на оздоровительные курорты по России за счет компании, в которой он работает. Эксперт уточнил, что в среднем отдых в российском регионе обойдется от 37 до 42 тысяч рублей.

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