Экономный расчет с введением платной регистрации в аэропортах предлагает «Победа»

Пассажир, который зарегистрировался онлайн, сможет сэкономить на покупке билета

4 декабря, PrimaMedia. Чтобы дать возможность пассажирам право выбора, а также сэкономить, заказывая билеты онлайн, лоукостер "Победа" предлагает ввести платную регистрацию в аэропортах России, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на РБК.

Об этом заявил глава перевозчика Андрей Калмыков. По его словам, пассажиры платят за услуги аэропорта и эти расходы закладываются в цену билета, даже если он был приобретен онлайн. Однако, если сделать регистрацию непосредственно в аэропорту платной, пассажир сможет в среднем сэкономить 200 рублей на покупке билета. Таким образом, большинство, по мнению Калмыкова, будут регистрироваться онлайн и экономить. Так как аэропортовый сбор будет тут же вычитаться из стоимости билета.

Также эксперт добавил, что регистрация в аэропортах РФ может стоить порядка одной тысячи рублей.

Известно, что данное предложение в Министерстве транспорта уже получили.

Специалисты отмечают, что платная регистрация в аэропортах Европы – распространенная практика и действует давно. Например, лоукостер WizzAir берет с пассажиров 30 евро за регистрацию в аэропорту и 10 евро, если пассажир регистрируется на сайте компании.

55 евро стоит регистрация у лоукостера RyanAir; 30 евро у Air Baltic и 30 долларов взимает Southwest Airlines.

Что касается российского лоукостера "Победа", то с октября текущего года введена платная регистрация в размере 25 евро в зарубежных аэропортах. Это связано с ростом цен на авиакеросин. Регистрация онлайн остается бесплатной.