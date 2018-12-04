В Москве Новый год пройдет «на сухую»

На время праздничных дней ограничат продажу спиртного и соков в стекле

4 декабря, PrimaMedia. В российской столице ограничат продажу во время новогодних праздников не только алкоголя, но и соков, а также газировки в стеклянных бутылках. О таких мерах безопасности рассказали местные власти, передает ИА PrimaMedia.

В сообщении правительства Москвы говорится, что в столице с 30 декабря по 8 января будет запрещена продажа спиртного, соков и газировки в стеклотаре в магазинах, которые расположены рядом с площадками, где запланировано массовое веселье.

Ограничение коснется тех торговых точек, которые находятся поблизости с концертными площадками, новогодними фестивалями и прочими местами, где народ ждут развлечения и празднование Нового года.

По словам министра правительства Москвы, главы городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова, такие меры необходимы, чтобы снизить число правонарушений.