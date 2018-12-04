По новому расчету стоимость полиса вырастет для 20% водителей

Стартовала реформа ОСАГО: указание о новых тарифах утвердил Центробанк. Фото: Валентина Шамеева

4 декабря, PrimaMedia. Совет директоров Центробанка утвердил указание о новых тарифах ОСАГО. Этот этап назван первой стадией перехода "автогражданки" к справедливым тарифам. В результате реформы стоимость полиса вырастет для 20% водителей, передает ИА PrimaMedia.

Документ, подписанный регулятором направлен на регистрацию в Минюст. Отмечается, что этот процесс может занять еще месяц, однако, указание Центробанка является стартом в реформе "автогражданки", пишет "Российская газета".

Как напомнил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, задача принимаемых мер в том, чтобы дисциплинированные водители платили за страховку меньше, а рисковые — больше.

Реформа затрагивает несколько основных пунктов, в частности, это новый расчет коэффициента, который страховщики присваивают за безаварийную езду (бонус-малус) и изменение по коэффициенту возраст-стаж.

Что касается реформы коэффициента бонус-малус, он будет присваиваться человеку один раз, независимо от количества полисов, в которых он вписан. Присваивать коэффициент будут раз в год — 1 апреля. Если у водителя было несколько таких коэффициентов, ему назначат наименьший.

По возрасту и стажу сейчас пять значений для этого коэффициента, уточняет Евгений Уфимцев. В итоге большинство добросовестных автовладельцев оплачивают неопытного и молодого водителя. Теперь, указанием Центробанка устанавливаются 58 значений для "возраста-стажа".

Например, для водителей до 21 года с минимальным стажем — до двух лет этот коэффициент будет равен 1,87. В итоге, по расчетам страховщиков, для большей части водителей в возрасте до 30 лет стоимость полиса вырастет. Для тех, кому от 30 до 35 — "автогражданка" также подорожает либо останется на прежнем уровне. Для большинства водителей старше 35 лет — полис подешевеет.