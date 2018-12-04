Сколько зарабатывают домохозяйки и женщины в декрете, выяснили эксперты

Торговой площадкой для них стали социальные сети

Рукоделие. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

4 декабря, PrimaMedia. Домохозяйки и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, освоили социальные сети и сделали их торговой площадкой. По данным исследования сервиса "Яндекс.Касса" и аналитического агентства Data Insight, российский рынок торговли в соцсетях составил почти 600 миллиардов рублей. Соцсеть "ВКонтакте" стала самой популярной площадкой для продажи товаров и услуг, которую активно используют неработающие женщины, сообщает ИА PrimaMedia.

Кстати, не только во "ВКонтакте" размещают объявления о продаже товаров услуг, в этом случае используют и Instagram.

На мессенджеры пришлось 6% рынка, в тройке лидеров — WhatsApp, Telegram и Viber, пишет "Российская газета".

По данным портала Rabota.ru, домохозяйки и женщины в декрете успешно продают товары ручной работы, связанные с детьми: игрушки, сшитую или связанную на заказ детскую одежду. Нарасхват идет выпечка.

Бывает, что в соцсетях можно встретить и предложения клининговых компаний, которые организованы мамами, кто-то открывает бюджетный косметический салон на дому, а кто-то запускает серию мастер-классов. Мамы и домохозяйки активно включаются и в рекламный бизнес, за небольшую плату соглашаются написать отзывы о продуктах и услугах, часто подрабатывают модераторами групп в социальных сетях. Женщины этой группы нередко занимаются сетевым маркетингом.

Директор по продвижению продуктов "ВКонтакте" Наталия Якунина, рассказала, что оборот предпринимательниц, участвующих в проекте обучения по ведению и продвижению в соцсетях своего бизнеса, в месяц составляет от 100 тысяч рублей до 5 миллионов рублей.