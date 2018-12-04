Снегоуборочным службам Владивостока запретили убирать гололед с дорог в часы пик

В столице Приморья разрабатывается новая съема работы по ликвидации последствий непогоды
Общество 08:20
Снегоуборочным службам Владивостока запретили убирать снег в утренние часы пик. Фото: ИА PrimaMedia

4 декабря, PrimaMedia. Новую схему уборки дорог и улиц во время и после снегопадов вводят во Владивостоке текущей зимой. Об этом стало известно в понедельник, 3 декабря, в ходе встречи врио губернатора Приморья Олега Кожемяко с жителями Советского района Владивостока. Так, одним из решений властей стал запрет на работу снегоуборочной техники в утренние часы пик, чтобы горожане смогли беспрепятственно добраться до работы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как доложили представители городской администрации, сегодня к ликвидации последствий снегопадов готовы 112 единиц спецтехники. Подготовлены четыре склада пескосолевой смеси, закуплены химреагенты. Также 35 единиц снегоуборочной техники город планирует взять в лизинг до конца года.

Олег Кожемяко подчеркнул: по его поручению в этом году во Владивостоке с его сложным рельефом внедряют принципиально новую систему уборки снега.

"Во сколько бы не начался снегопад, убираться он будет немедленно, без проволочек. У меня есть опыт работы на севере, где снегопады сильные. Там такая система показала себя эффективной", – подчеркнул он.

Врио губернатора добавил, что поставил администрации Владивостока четкое условие: в утренние часы, с 7.30 до 9.00, и в вечерний час-пик техники на дорогах быть не должно – нельзя затруднять жителям проезд на работу и с работы. В остальное время суток снег будет убираться круглосуточно, включая ночные часы.

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