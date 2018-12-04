Самолет из Владивостока в Токио вернулся в аэропорт вылета из-за ЧП

Лайнер отстранен от полетов до выяснения причин случившегося
Происшествия 08:30
Самолет рейсом из Владивостока в Токио вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации. Фото: pixabay.com

4 декабря, PrimaMedia. Летевший из Владивостока в Токио лайнер вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на агентство "Интерфакс", которое цитирует данные своих источников.

"Рано утром после вылета из Владивостока в аэропорт "Нарита" (Токио) командир самолета Bombardier авиакомпании "Аврора" доложил о разгерметизации и запросил посадку в ближайшем аэропорту", — сказал собеседник агентства.

Диспетчеры приняли решение возвратить самолет в аэропорт вылета, где у авиакомпании есть ремонтная база. Лайнер благополучно приземлился во Владивостоке. Никто не пострадал.

Самолет от полетов временно отстранен.

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