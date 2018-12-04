Соискатели и компании не удовлетворяют аппетиты друг друга

Аналитики объяснили, почему россиян не берут на работу. Фото: Мария Оленникова

4 декабря, PrimaMedia. Аналитики объяснили, почему ресурсы по предложению работы в России пестрят объявлениями, а на работу соискателей берут неохотно. По данным экспертов, причина кадрового голода кроется в том, что кандидаты не могут удовлетворить "аппетиты" работодателей, а предложения последних не соответствует ожиданиям соискателей, передает ИА PrimaMedia.

Требования компаний, у которых в штате "дыры", и ожидания соискателей отличаются, утверждают аналитики. Количество вакансий и кандидатов растет одинаковыми темпами, но работодатели не спешат закрывать вакансии. Объясняется это тем, что уровень потенциальных работников ниже требований компаний, а зарплатные ожидания соискателей непомерно высокие.

Несоответствие в ожиданиях одних и требованиях других, касается, в первую очередь IT-специалистов. Последние избалованы высокими зарплатами и требуют денег, которые компании не готовы им платить. К слову, по данным экспертов, в четырех из пяти случаев соискателям отказывают из-за завышенных требований по зарплате.

В 2018 году треть компаний заявили, что найти специалистов стало сложнее, говорится в итогах исследования международной рекрутинговой компании Hays. В целом, нехватку специалистов ощутили порядка 85% компаний. Причем, почти 40% заявили о нехватке квалифицированных специалистов, а более 45% отметили, что остро нуждаются в таких кадрах.

В следующем году, несмотря на то, что число резюме на сайтах по поиску работы не уменьшается, четыре из пяти компаний в России ожидают трудностей в удовлетворении кадрового голода, отмечают аналитики. При этом около 40% работодателей видят причину в том, что кандидаты будут ждать вознаграждения, которое они не намерены выплачивать. Еще почти столько же нанимателей опасаются, что за ценных и "адекватных" специалистов им придется конкурировать с другими работодателями, а в каждой шестой компании выражают уверенность, что нанять хороших специалистов им не удастся в любом случае.



