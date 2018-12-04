Упростить получение материнского капитала предлагает Минтруд

Речь идет о семьях, проживающих в России без документов о гражданстве

Сертификат на материнский капитал. Фото: Марина Померанцева, ИА EAOmedia

4 декабря, PrimaMedia. Законопроект, позволяющий предоставлять материнский капитал семьям, у которых на момент рождения второго ребенка не было российского гражданства, опубликован на портале нормативно-правовых актов. Прописать указанную норму в законодательстве просит Минтруд, сообщает ИА PrimaMedia.

В правительство России не раз поступали жалобы от граждан: прокуратура региона признавала незаконным получение маткапитала семьями, получившими российское гражданство после рождения второго ребенка. Сейчас материнский капитал будут выплачивать семьям вне зависимости от того, было ли российское гражданство у претендентов на сертификат к моменту рождения второго ребёнка, пишет "Парламентская газета".

Как считают эксперты, право на социальную поддержку граждане получают не только по праву рождения в России, но и в результате "приёма в гражданство РФ".

Заместителя председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина отметила, что для России дорог каждый ребёнок — независимо от того, родился он россиянином или стал им вместе со своими родителями.