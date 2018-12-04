Упростить получение материнского капитала предлагает Минтруд

Речь идет о семьях, проживающих в России без документов о гражданстве
08:40
Сертификат на материнский капитал. Фото: Марина Померанцева, ИА EAOmedia

4 декабря, PrimaMedia. Законопроект, позволяющий предоставлять материнский капитал семьям, у которых на момент рождения второго ребенка не было российского гражданства, опубликован на портале нормативно-правовых актов. Прописать указанную норму в законодательстве просит Минтруд, сообщает ИА PrimaMedia.

В правительство России не раз поступали жалобы от граждан: прокуратура региона признавала незаконным получение маткапитала семьями, получившими российское гражданство после рождения второго ребенка. Сейчас материнский капитал будут выплачивать семьям вне зависимости от того, было ли российское гражданство у претендентов на сертификат к моменту рождения второго ребёнка, пишет "Парламентская газета".

Как считают эксперты, право на социальную поддержку граждане получают не только по праву рождения в России, но и в результате "приёма в гражданство РФ".

Заместителя председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина отметила, что для России дорог каждый ребёнок — независимо от того, родился он россиянином или стал им вместе со своими родителями.
Стройиндустрия Приморья на пороге перемен
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia