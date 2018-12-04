Сахалинское отделение ДОСААФ: мы пытаемся взрастить высоконравственную молодежь

О военно-патриотическом воспитании молодежи рассказал помощник руководителя ДОСААФ Сахалинской области Евгений Пряхин

ДОСААФ на Сахалине пытается взрастить высоконравственную молодежь. Фото: пресс-служба регионального отделения ДОСААФ Сахалинской области

4 декабря, PrimaMedia. Военно-патриотическое воспитание молодежи является частью нашей культуры. Люди, которые прошли школу военно-патриотического воспитания, должны составить основу патриотического общества нашей страны. О том, как подготовить российскую молодежь к защите Отечества и привить ей высокую гражданскую ответственность рассказал корр. ИА SakhalinMedia помощник руководителя Регионального отделения ДОСААФ Сахалинской области по военно-патриотическому воспитанию и руководитель Сахалинской Федерации Армейского рукопашного боя Евгений Пряхин.

В 30-е годы прошлого века в Александровск-Сахалинском районе были образованы первые организации ДОСФЛОТ, АВИАХИМ И ДОСАРМ. А в сентябре 1951 года они объединились в единую организацию, и в Сахалинской области уже начали работать полноценные комитеты ДОСААФ.

На сегодняшний день в региональном отделении ДОСААФ Сахалинской области открыто 9 образовательных учреждений: аэроклуб, автомобильная школа и спортивно-технические клубы.

В целях повышения эффективности деятельности военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, Региональным отделением ДОСААФ Сахалинской области были созданы такие первичные организации, как: Сахалинская Федерация Армейского рукопашного боя, Военно-спортивный клуб "Десантник", Федерация Пейнтбола, отряды "ЮнАрмии"

Одной из основных первичных организаций в Региональном отделении ДОСААФ Сахалинской области является Сахалинская Федерация Армейского рукопашного боя. Работа с детьми начинается с восьмилетнего возраста, с ребятами ведутся занятия по физической подготовке, армейскому рукопашному бою, а уже по достижении четырнадцатилетнего возраста начинается внедрение военно-прикладных дисциплин. Проводится изучение технических характеристик оружия (сборка и разборка оружия), подросток должен научиться отличать автомат от пистолета, ребята знакомятся с правилами обращения с огнестрельным оружием. После того, как ребенок изучит всю матчасть, уже можно приступать к практическим стрельбам, которые проводятся на базе ДОСААФ а также Росгвардии , 68-ого армейского корпуса с которыми ведется взаимодействие по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Ежегодно в общеобразовательных учреждениях Сахалинской области проводится множество мастер-классов, где школьники могут ознакомиться со спецификой организации. По достижении призывного возраста, Сахалинской Федерации Армейского рукопашного боя и Сахалинским отделением ДОСААФ пишутся характеристики в военные комиссариаты о том, что подросток проходил курсы по военно-прикладному делу и уже имеет опыт обращения с оружием, также составляются ходатайства о зачислении в элитные части Вооруженных сил РФ.

Стрельбы. Фото: пресс-служба регионального отделения ДОСААФ Сахалинской области Стрельбы. Фото: пресс-служба регионального отделения ДОСААФ Сахалинской области Стрельбы. Фото: пресс-служба регионального отделения ДОСААФ Сахалинской области Стрельбы. Фото: пресс-служба регионального отделения ДОСААФ Сахалинской области Стрельбы. Фото: пресс-служба регионального отделения ДОСААФ Сахалинской области 1 / 5

Также создана система акций и мероприятий, в которую входят: военно-патриотическая игра "Родине служить почетно", "Зарница", спортивная мероприятие "Служу России", турниры по Армейскому рукопашному бою, стрельбы, мероприятия приуроченные к памятным дата. Кроме этого, ведется активная работа с ветеранами, ежегодная акция по возложению цветов к могиле неизвестного солдата.



Евгений Пряхин. Фото: Елизавета Карпова, ИА SakhalinMedia

Мы пытаемся пробудить в ребятах стремление к службе в Вооруженных силах России, — рассказывает Евгений Пряхин.

Главной задачей для регионального отделения ДОСААФ Сахалинской области является воспитание высоконравственного человека, обладающего актуальными знаниями и умениями, разделяющего традиционные духовные ценности, и способного реализовать свой потенциал в условиях современного общества.

СПРАВКА: Военно-патриотическое воспитание в организованных формах в стране достигло своего наивысшего развития при создании ДОСААФ, и по состоянию на 1 января 1990 года в ДОСААФ СССР насчитывалось порядка 327 388 первичных организаций, созданных в 85,7% трудовых и учебных коллективах. Общее число членов ДОСААФ СССР составляло 90 181 725 человек. Данное положение позволяло гарантированно решать потребности государства в подготовке граждан к службе в вооруженных силах и отвечать на военные вызовы и угрозы. В 2009 году Правительство Российской Федерации приняло решение закрепить за ДОСААФ России задачу патриотического (военно-патриотического) воспитания граждан Российской Федерации. ДОСААФ России опирается на разветвленную федеральную сеть первичных, местных и региональных отделений, образовательных учреждений, спортивно-технических клубов и аэроклубов, а также созданные на базе оборонного общества центры военно-патриотического воспитания и подготовки к военной службе, объективно является одним из значимых институтов патриотического (военно-патриотического) воспитания в Российской Федерации