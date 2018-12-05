Дарья Белявцева: Волонтеры ДВФУ вошли в историю

Выпускница университета вспоминает, с чего началось развитие событийного волонтерства в Приморье

Дарья Белявцева. Фото: ИА PrimaMedia

5 декабря, PrimaMedia. Окончив университет, Дарья Белявцева не покинула кампус – потому что нашла в нем работу. Еще будучи студенткой, девушка увлеченно занималась организацией волонтерской деятельности, возглавляла университетский Центр подготовки волонтеров. Сейчас она является главным специалистом дирекции внутренней политики ДВФУ и продолжает руководить Центром подготовки волонтеров. Молодежь постоянно бурлит идеями. Например, весной в ДВФУ открыли первую в России Школу подготовки волонтеров в сфере виртуальной реальности. В результате за одну неделю более 70 студентов, аспирантов и школьников научились работать со шлемом виртуальной реальности и помогать в этом другим людям. Центр подготовки волонтеров — это те люди, без которых не обходится ни одно крупное мероприятие, будь то ВЭФ, Тихоокеанский туристский форум или МедиаСаммит. Дарья Белявцева сохранила свой первый юный восторг приобщения к историческим событиям, важным для страны, и накануне Дня добровольца, который во всем мире отмечают 5 декабря, рассказала, что считает самым главным в работе волонтеров.

Университет околдовал возможностями

2011 год, канун саммита АТЭС, я помню, как многообещающее время. ДВФУ уже объединился на тот момент, располагал к себе, околдовывал своими возможностями. Многие объекты еще строились. В 2013 году мы переехали в кампус и были восхищены масштабами стройки.

В кампусе проходит большое количество мероприятий. Мы имеем возможность заводить много знакомств, приобретать полезный опыт. Хорошо помню свое первое волонтерство в 2011 году, я только поступила в университет и подала заявку на участие в событии международного уровня – это был кинофестиваль "Меридианы Тихого". Захотелось дальше двигаться, осваивать волонтерскую деятельность, тогда о ней только начали говорить во Владивостоке. Саммит АТЭС дал большой скачок к развитию добровольчества в нашем регионе и, в частности, в вузе. Мы участвовали в других форумах и событиях — политических, экономических, молодежных. Конечно узнав, что во Владивостоке предстоит такое событие, как саммит АТЭС, я подала заявку и прошла гигантскую цепочку этапов обучения. Было много тестирований и собеседований.

Волонтеры АТЭС должны войти в историю

Первое мое масштабное событие проходило в кампусе на Русском острове. 2000 волонтеров было задействовано в период АТЭС, я была одним из них, и, наверное, мы вошли в историю. Во время АТЭС я помогала сотрудникам СМИ, было очень много иностранных представителей. Приходилось помогать и самим участникам делегаций. Я стояла на инфостойке, иногда бегала, были длинные смены, но не хотелось, чтобы они заканчивались. Даже если мы дежурили вечерами и кто-то подходил с вопросами, мы с энтузиазмом рвались ответить. Я считаю, что наше приморское волонтерство отличается от волонтерства в других регионах, поскольку саммит АТЭС начался раньше Олимпийских игр в Сочи. Как известно, после Олимпийских игр появилась Ассоциация волонтерских центров в России, но мы раньше вступили на путь событийного волонтерства, и действительно стали волонтерами истории. Событие проходило впервые в России, и я горжусь, что попала в большущую команду из 3 тысяч волонтеров. Наверное, таких больших мероприятий во Владивостоке уже не проходит.

До сих пор меня греет воспоминание об участии в Олимпийских играх в Сочи. Я месяц находилась на объекте в горной олимпийской деревне с биатлонистами и лыжниками, помогала им, иногда присутствовала как зритель на состязаниях. Два месяца бессонных ночей! Мы были в центре исторического события. Я считаю, мне повезло оказаться там, испытать эти эмоции.

Волонтерам важно ощущать свою нужность

Волонтер ДВФУ всегда является первооткрывателем. Все наши школы подготовки координаторов, иностранных волонтеров, VR-направление наше – это все впервые на нашей территории организовалось, и, может, даже в России раньше такого не было. Конечно, тяжело что-то делать с нуля, не ориентируясь на чей-то опыт. Ты сам что-то придумываешь, продумываешь. Сложно начать, но потом, благодаря команде, появляются силы дальше двигаться и развиваться, и уже ничего не боишься, ты смелый. За эти годы я открыла для себя: каждому добровольцу важно понимать, что он кому-то помог, слышать пресловутое "спасибо". Это основная мотивация помогать, делать себя лучше, делать лучше другим людям. В дальнейшем у каждого человека свои интересы и мотивы: кто-то хочет выучить иностранные языки, кто-то хочет приобрести много знакомых, кому-то нравится быть в центре внимания, но это все дополнительно, первостепенно, конечно, "спасибо".

Будь активен – и все получится

Я очень рада и по сей день заниматься волонтерской деятельностью. Поскольку еще нахожусь в вузе, достаточно гармонично сочетаю свою отдушину, любимое дело и работу. Я нахожусь в дирекции внутренней политики – службе, отвечающей за развитие вуза, и, по сути дела, занимаюсь коммуникацией с сотрудниками и со студентами. Нравится, что я знаю многих сотрудников вуза, и меня знают. К слову, такие качества волонтера, как стрессоустойчивость, коммуникабельность и многие другие практикуются и на работе. Я бы не сказала, что волонтерская деятельность сильно отличается от повседневной жизни. Часто ищешь выход из каких-то сложных ситуаций, быстро оперативно реагируешь, включаешь режим многозадачности. Всегда с позитивом, смело идешь в бой решать какие-то задачи, зная, что все получится. Ты будешь успешен, ты будешь в центре внимания, событий при одном условии — если ты будешь активен. Именно у нас, реализуя свою активность, ты можешь бесконечно себя развивать, ты будешь высоко лететь.

Я очень люблю наш вуз, он потрясающий, и он единственный, необыкновенный, заповедная территория для студентов, где проходят все самые значимые события. Нам все завидуют. Общаюсь с людьми, и многие говорят: почему у вас на Русском острове всегда... Студентам, конечно, нужно хватать все возможности, насыщать свою жизнь, любить свой вуз. ДВФУ богат своей историей, а историю делают люди. Хочется, чтобы у вуза была очень сильная, мощная поддержка позитивных людей, которые меняют историю и создают ее.