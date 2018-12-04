Почему падает рейтинг "партии власти", объяснили россияне

Число сторонников и противников у «Единой России» сравнялось

Эмблема. Фото: С сайта er.ru.

4 декабря, PrimaMedia. По данным опроса "Левада-центра", число россиян, ругающих и поддерживающих партию "Единая Россия", сравнялось. В лагере сторонников — 47% респондентов, противников – 44%. Эксперты говорят о медленном, но равномерном падении рейтинга партии власти. Россияне связывают снижение популярности единороссов с нестабильной социально-экономической ситуацией, сообщает ИА PrimaMedia.

Именно ухудшение ситуации в стране около 38% респондентов назвали причиной поражения партии на выборах в сентябре в нескольких регионах, приводит данные газета "Ведомости".

Еще для 26% респондентов поражение "ЕР" стало итогом плохой работы представителей партии на местах.

Среди респондентов, одобряющих работу президента Владимира Путина, к "Единой России" положительно относятся 65%. Среди тех, кто деятельность Путина не одобряет, доля недовольных "Единой Россией" больше — 83%.

Как отмечает гендиректор "Левада-центра" Лев Гудков, на рейтинге президента и правительства отрицательно сказалась пенсионная реформа, популярность "Единой России" падает давно. Россияне связывают с деятельностью партии ухудшение социально-экономического положения.

В самой "Единой России" тоже принимают меры. Как рассказал заместитель секретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко, партия провела работу над ошибками, обратили внимание и на этический кодекс партийца.