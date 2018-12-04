«Винтажный клуб» провел заседание во Владивостоке

Для гостей была приготовлена дегустация шоколада, презентация коллекции шуб и концертная программа
Общество 11:00
"Винтажный клуб" провел заседание во Владивостоке. Фото: предоставлено "Винтажным клубом"

4 декабря, PrimaMedia. Очередное заседание модного культурно-исторического клуба "Винтажный клуб" состоялось 29 ноября во Владивостоке. Очередная встреча была посвящена истории возникновения шоколада и различным аспектам его использования, его цвета и образа в искусстве, моде и других вариантах, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Вера Клева и Лариса Ловушкина

Вера Клева и Лариса Ловушкина. Фото: предоставлено "Винтажным клубом"

Гости продегустировали продукцию двух известных во Владивостоке шоколатье Ольги Голдиной и Ольги Леоновой.

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Также гостям вечера была презентована коллекция шуб от марки "Северина" из разных видов меха, и завершили вечер вокальное выступление Тамары Кузнецовой и музыкальный вернисаж. Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере.

Презентация коллекции шуб от марки "Северина"

Презентация коллекции шуб от марки "Северина". Фото: предоставлено "Винтажным клубом"

"Винтажный клуб" появился во Владивостоке в 2014 году. Создала клуб известный в городе бизнес-консультант и коллекционер винтажной бижутерии Лариса Ловушкина. В 2016 году у клуба появился арт-директор в лице эксперта по эстетическим технологиям Вера Клева. Сейчас встречи клуба проходят регулярно на разных площадках города. Клуб несет в себе просветительскую функцию и служит установлению связей среди интеллигенции города и популяризацию истории, эстетики, красоты и моды.

"Винтажный клуб" провел заседание во Владивостоке

"Винтажный клуб" провел заседание во Владивостоке. Фото: предоставлено "Винтажным клубом"

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