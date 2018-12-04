Программа "Приморская рыба" расширяет географию и круг участников

Более десятка компаний и ИП присоединятся к проекту по обеспечению приморцев доступной рыбопродукцией уже 5 декабря

Ценник в магазине. Фото: Фото предоставлено пресс-службой администрации Приморского края

4 декабря, PrimaMedia. Социальный проект "Приморская рыба" начал действовать в крае с 1 ноября. Рыбу по доступным ценам приморцы уже могут приобрести почти в 130 торговых точках в 17 муниципальных образованиях края, где свою деятельность осуществляют торговые сети "Фреш-25", "Реми", "Парус", "Самбери", "Рыбный островок", "ОК", "Мой март". а уже с 5 декабря перечень магазинов расширится — дополнительное соглашение с краевым "Госпродагентством" подписали еще более 10 торговых организаций, в том числе из Михайловского, Дальнереченского, Ханкайского и других районов края, сообщает ИА PrimaMedia

Магазины и "Госпродагентство" продолжают договариваются о сотрудничестве с целью реализации продукции по доступной цене. Всего для участия в проекте привлекается еще 56 хозяйствующих субъектов. 4 декабря в администрации края было подписано дополнительное соглашение о взаимодействии Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, КГУП "Госпродагентство Приморского края" и торговых организаций.

Рыба по доступным ценам с 5 декабря будет также продаваться в Михайловском, Дальнереченском, Октябрьском, Ханкайском, Лазовском, Шкотовском, Ольгинском, Хорольском, Пограничном районах.

Постепенно количество участников программы будет расширяться. Соглашения будут подписаны в рабочем порядке. Для несетевых магазинов предусмотрены пункты отпуска продукции в Уссурийске (ООО "Уссури холод") и Владивостоке (КГУП "Госпродагентство в Приморском крае").

Обязательное условие участия в проекте — на продукции с надписью "Социальная программа "Приморская рыба" указывается как цена производителя, так и цена реализации.

Так, стоимость горбуши не должна превышать 110 рублей за килограмм, наваги – 45 рублей, сельди – 49 рублей, минтая – 75 рублей, камбалы – 95 рублей, кальмара – 130 рублей. Рыбных консервов: скумбрии – 55,95 рубля и сардины (иваси) – 54,75 рубля. Перечень продукции будет расширен сезонными видами рыб.

Напомним, что программа "Приморская рыба" инициирована врио губернатора края Олегом Кожемяко. 1 ноября было подписано соглашение о сотрудничестве между рыбодобывающими предприятиями Дальнего Востока (11 компаний) и семью торговыми сетями края. Также участниками соглашения выступили морские рыбные порты и Ассоциация рыбопромышленных предприятий Приморья.