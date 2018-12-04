Пассажиры вернувшегося во Владивосток из-за ЧП самолета улетели в Токио резервным бортом

Летевший из приморской столицы в Японию лайнер вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации
Общество 11:00
Пассажиры вернувшегося во Владивосток из-за ЧП самолета улетели в Токио резервным бортом. Фото: ИА PrimaMedia

4 декабря, PrimaMedia. Пассажиры летевшего в Токио самолета, который вынужденно вернулся в аэропорт Владивостока из-за ЧП на борту, отправлены в аэропорт "Нарита" резервным бортом, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на агентство "Интерфакс — Дальний Восток".

"На борту находились 25 пассажиров. Через два часа после возвращения самолета в аэропорт Владивостока они вылетели в Токио резервным бортом", — сообщила представитель пресс-службы авиакомпании "Аврора".

Самолет вернулся в аэропорт Владивостока по технической причине, уточнили в авиакомпании.

Ранее со ссылкой на источник в службах аэропорта Владивостока сообщалось, что в понедельник после вылета из Владивостока в аэропорт "Нарита" (Токио) командир самолета Bombardier авиакомпании "Аврора" доложил о разгерметизации и запросил посадку в ближайшем аэропорту.

Диспетчеры приняли решение возвратить самолет в аэропорт вылета Владивосток, где у авиакомпании есть ремонтная база. Самолет благополучно приземлился.

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