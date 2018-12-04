Процедуру техприсоединения к электросетям сделали доступней для приморцев

За 9 месяцев в приморском филиале ДРСК было зарегистрировано почти 3,7 тысячи заявок
Общество 11:05
В Приморье процедуру техприсоединения к электросетям сделали доступней для потребителей. Фото: Юрий Гуршал, ИА SakhalinMediа

4 декабря, PrimaMedia. Процедура технологического присоединения к электрическим сетям для объектов до 35 кВ для потребителей упрощена в "Приморских электрических сетях". Этого удалось достичь благодаря принятию в ноябре 2018 года поправок в нормативные документы Приморского края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДРСК.

Согласно поправкам в закон "О градостроительной деятельности на территории Приморского края" теперь при строительстве или реконструкции кабельных, воздушных, кабельно-воздушных линий электропередачи классом напряжения до 35 кВ не требуется получать разрешение. Сегодня на присоединение заявителя с учетом всех согласовательных процедур необходимо минимум 120 дней. После отмены получения разрешения на строительство для объектов до 35 кВ включительно этот срок сократится на 30 дней.

А постановление от 26.11.2018 года №561-па "О внесении изменений в постановление администрации Приморского края от 9 сентября 2015 года №336-па" отменяет плату за выдачу разрешений для размещения объектов линий электропередачи классом напряжения до 35 кВ.

"Поправки в нормативах актах Приморья уменьшили количество этапов и сроки при выполнении процедуры техприсоединения, — отметил директор филиала "Приморские электрические сети" Сергей Чутенко. — Это положительным образом повлияет на развитие малого и среднего бизнеса в крае. Повышение доступности энергоинфраструктуры также скажется на улучшении показателей инвестиционной привлекательности региона".

Приморский край входит в число дальневосточных регионов со стабильно высоким спросом на техприсоединение. За 9 месяцев 2018 года в приморском филиале ДРСК было зарегистрировано почти 3,7 тысячи заявок на технологическое присоединение.

В "Дальневосточной распределительной сетевой компании" технологическое присоединение заявителей является одним из основных направлений работы. В компании ведется планомерная работа по упрощению процедуры техприсоединения к электросетям. Процедура технологического присоединения строится с учетом запросов заявителей.

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