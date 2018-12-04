Жаропонижающие очень опасны - медики бьют тревогу

Специалисты рассказали, когда и кому можно принимать жаропонижающие препараты
Общество 11:15
Жаропонижающие очень опасны - медики бьют тревогу. Фото: Александр Ратников

4 декабря, PrimaMedia. Медики рассказали, чем опасны жаропонижающие средства для здоровья россиян. Хуже всего — прием жаропонижающих в первые дни болезни, отмечают эксперты. Медики рассказали, когда и кому можно пить жаропонижающие препараты и чем заменить их хотя бы в первые дни недомогания, передает ИА PrimaMedia.

По данным медиков, опасность жаропонижающих средств состоит в угрозе клеточной целостности организма. Повышение температуры в начале заболевания свидетельствует о том, что иммунитет вступил в борьбу с болезнью. На этом фоне начать пить жаропонижающие — просто губительно для иммунной системы, пишет "МедикФорум".

Врач Виктория Савицкая рассказала изданию, чем заменить прием жаропонижающих в первые дни болезни. Более правильным на этом этапе будет выпить отвар шиповника, добавив в напиток малиновое варенье, считает медик. Спасаться от температуры таким образом можно в течение первых трех дней. Если не помогает — только после этого можно начать прием жаропонижающих.

"Растворимые порошки наносят огромный удар по внутренним органом и могут спровоцировать развитие целого ряда недугов", — считает медик, отмечая, что жаропонижающие в виде различных растворимых порошков и таблеток губительно влияют на работу почек, поджелудочной железы и печени.

У детей, подчеркивает врач, жаропонижающие могут провоцировать и более значительные осложнения.

Помимо отвара шиповника также можно пить больше теплой минеральной воды с дольками лимона. теплых фруктовых напитков в виде чая и проводить больше времени в постели.

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