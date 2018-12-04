Новый танкер "РН Сахалин" доставил первую партию топлива из Находки в Корсаков

Танкер «Роснефти» повысит надежность снабжения сахалинских потребителей топливом

Новый танкер. Фото: Юрий Гуршал

4 декабря, PrimaMedia. Первый рейс на Сахалин совершил танкер ледового класса "РН Сахалин". Он доставил партию бензина и дизельного топлива в Корсаков на нефтебазу ООО "РН-Востокнефтепродукт", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ИА SakhalinMedia.

Танкер доставил в Корсаков партию бензина и дизельного топлива, которое было загружено на терминале "Роснефти" в Находке. Танкер "Роснефти" повысит надежность снабжения сахалинских потребителей топливом.

Капитан танкера Леонид Егоренко также впервые на Сахалине. Уже успел оценить и новое судно, и сахалинскую погоду.

— При переходе из Находки на остров попали в болтанку — волны больше 2,5 метров, судно на ходу чувствовало себя уверенно. Танкер имеет первый класс автоматики. Управлять судном можно с трех постов, это позволяет безопасно маневрировать и удобно швартоваться. В носовой части есть небольшой винт и это еще больше повышает управляемость судном, — рассказал Леонид Егоренко.

Капитан танкера Леонид Егоренко. Фото: Юрий Гуршал Танкер у причала. Фото: Юрий Гуршал Танкер у причала. Фото: Юрий Гуршал Экипаж судна. Фото: Юрий Гуршал 1 / 4

Танкер "РН Сахалин" способен не только круглогодично доставлять топливо в сахалинские и курильские порты, но и осуществлять бункеровку судов сразу четырьмя видами топлива.

Дедвейт судна составляет 3,1 тысячи тонн, одновременно оно способно перевозить в своих танках четыре вида топлива. Благодаря двойному корпусу и обшивке ледового усиления оно способно со скоростью 6-8 узлов пробивать метровые льды.

Длина танкера 88,9 метров, ширина — 13,6 метров.

— На моем веку это первый новый танкер, тем более названый в честь нашего острова. Все оборудование новое, в том числе и насосы. А это позволит быстрее отгружать топливо с танков судна, — рассказал специалист по приемке топлива Иван Данюкин.

Танкер будет 3-4 раза в месяц доставлять топливо в Корсаков. В следующем году "Роснефть" планирует пополнить флот танкеров еще одним аналогичным судном — "РН Приморье".