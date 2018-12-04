Новый танкер "РН Сахалин" доставил первую партию топлива из Находки в Корсаков

Танкер «Роснефти» повысит надежность снабжения сахалинских потребителей топливом
Общество 11:30
Новый танкер. Фото: Юрий Гуршал

4 декабря, PrimaMedia. Первый рейс на Сахалин совершил танкер ледового класса "РН Сахалин". Он доставил партию бензина и дизельного топлива в Корсаков на нефтебазу ООО "РН-Востокнефтепродукт", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ИА SakhalinMedia.

Танкер доставил в Корсаков партию бензина и дизельного топлива, которое было загружено на терминале "Роснефти" в Находке. Танкер "Роснефти" повысит надежность снабжения сахалинских потребителей топливом.

Капитан танкера Леонид Егоренко также впервые на Сахалине. Уже успел оценить и новое судно, и сахалинскую погоду.

— При переходе из Находки на остров попали в болтанку — волны больше 2,5 метров, судно на ходу чувствовало себя уверенно. Танкер имеет первый класс автоматики. Управлять судном можно с трех постов, это позволяет безопасно маневрировать и удобно швартоваться. В носовой части есть небольшой винт и это еще больше повышает управляемость судном, — рассказал Леонид Егоренко.

1 / 4

Танкер "РН Сахалин" способен не только круглогодично доставлять топливо в сахалинские и курильские порты, но и осуществлять бункеровку судов сразу четырьмя видами топлива.

Дедвейт судна составляет 3,1 тысячи тонн, одновременно оно способно перевозить в своих танках четыре вида топлива. Благодаря двойному корпусу и обшивке ледового усиления оно способно со скоростью 6-8 узлов пробивать метровые льды.

Длина танкера 88,9 метров, ширина — 13,6 метров.

— На моем веку это первый новый танкер, тем более названый в честь нашего острова. Все оборудование новое, в том числе и насосы. А это позволит быстрее отгружать топливо с танков судна, — рассказал специалист по приемке топлива Иван Данюкин.

Танкер будет 3-4 раза в месяц доставлять топливо в Корсаков. В следующем году "Роснефть" планирует пополнить флот танкеров еще одним аналогичным судном — "РН Приморье".

Роснефть нефтепродукты

Судостроительный комплекс «Звезда» - новый ориентир экономики Дальнего Востока

3 декабря, 17:50

Без избранного губернатора «яму» в бюджете Большого Камня не закрыть - Александр Андрюхин

27 ноября, 13:10
Стройиндустрия Приморья на пороге перемен
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia