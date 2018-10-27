За пару лет обворожительная красотка собрала уже коллекцию титулов (ФОТО)

Признанной мировой красавицей стала россиянка. Фото: Личный аккаунт Халимат Айбазовой, https://www.instagram.com/hali_aibazova/

4 декабря, PrimaMedia. Победительницей конкурса "Мисс мировая красавица — 2018" стала россиянка, девятнадцатилетняя жительница Ростова-на-Дону Халимат Айбазова. Для девушки это не первая победа, за пару лет она собрала уже целую коллекцию титулов, передает ИАPrimaMedia.

Финал конкурса проходил в Москве с 1 по 3 декабря. В отборочных турах участвовали свыше тысячи красоток из двух десятков стран мира.

"Вновь корона конкурса уезжает со мной!.. Я счастлива и достойно буду нести титул", — написала победительница на своей странице в Instagram.

Для Халимат Айбазовой эта корона не первая. Девушка уже является обладательницей титулов "Мисс континентальная Европа — 2017", "Мисс Ростов — 2017", "Донская красавица-2018", "Мисс Черкесск —2018".