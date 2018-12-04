Папа у Васи силен в математике: стало известно сколько родителей делают уроки за детей

Более половины отцов и матерей решают задачки и пишут сочинения

Школьная доска. Фото: pixabay.com

4 декабря, PrimaMedia. Аналитики подсчитали, каков процент родителей в России, которые делают уроки за детей. По данным экспертов, больше половины матерей и отцов решают задачки за своих отпрысков и пишут за них сочинения, сообщает ИА PrimaMedia.

Как следует из результатов исследования портала "Mail.ru Дети", более половины родителей (56%) делают домашнее задание вместо своих детей. В основном выполняют упражнения по математике, русскому и иностранным языкам. При этом, родителей, которые делают уроки не вместо, а вместе с детьми, на 20% больше, пишет РИА Новости.

Самыми трудными предметами респонденты назвали математику, русский и иностранные языки Поэтому 32% родителей берутся делать математику за детей, 28% опрошенных "проверяют" знания по иностранным языкам, чуть меньше выполняют упражнения по русскому языку. Часть помогает в изобразительном искусстве, литературе и природоведении.

На выполнение уроков в среднем уходит от одного до трех часов, рассказали родители экспертам. Выполняют в основном те задания, с которыми дети справиться не могут.